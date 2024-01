Fondazione Modena Arti Visive, al il secondo ciclo di incontri “L’Arte, Noi e la Tecnologia”

Dopo il grande successo della prima edizione, torna il ciclo di lezioni aperte dedicato al rapporto tra l’arte contemporanea e le innovazioni tecnologiche del mondo in cui stiamo vivendo. Oggi, più che mai, le interconnessioni tra questi ambiti sono molteplici e mutevoli: le tecnologie digitali sono al contempo strumento di creazione artistica e mezzo della sua fruizione, oltre che stimolo per una riflessione sulla nostra condizione postumana, tra cyborg e antropocene.

Indagare queste relazioni risulta di fondamentale importanza non solo per comprendere le ultime tendenze della ricerca artistica nelle Media Arts, ma anche per acquisire indispensabili strumenti di lettura della nostra società iper-tecnologica, immaginando nuovi scenari futuribili e possibili rapporti con le macchine intelligenti.

Venerdì 19 gennaio, ore 18, si parte con il primo appuntamento Mondi Distorti. Sistemi di rappresentazione digitale con l’artista Evan Roth, protagonista della mostra omonima a Palazzo Santa Margherita (fino all’11 febbraio 2024).

Com’è cambiata la nostra rappresentazione del mondo nel Terzo Millennio? Se prima ci affidavamo alla cartografia per “trovare la strada”, oggi ci affidiamo al web e alla tecnologia. Ma il modo in cui disegniamo il paesaggio intorno a noi è davvero corretta? I sistemi di rappresentazione utilizzati, oggi come nel corso della storia, affondano le loro radici in una serie di pregiudizi e di distorsioni che sono profondamente legati alle strutture di potere, eppure ci affidiamo ciecamente a questi sistemi per muoverci nel mondo.

Le distorsioni nella rappresentazione del reale e nel mondo delle reti sono al centro della ricerca dell’americano Evan Roth, che lavora con la fotografia, il video, l’installazione e la pittura. Con base a Berlino, la sua ricerca visualizza, archivia e sfida la nostra percezione di aspetti tipicamente invisibili delle tecnologie di comunicazione in rapida evoluzione. Analizzando gli usi non intenzionali di strumenti e tecnologie, il suo lavoro affronta gli effetti personali e culturali che circondano questi cambiamenti.

Il ciclo si inserisce nella programmazione di Modena-City of Media Arts e si terrà presso AGO Modena Fabbriche Culturali (Largo di Porta Sant’Agostino 228, Modena), nella sala ex Cappella, all’interno degli spazi di Future Education Modena.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.

Grazie alla collaborazione con MEMO-Comune di Modena gli incontri sono validi come esperienza formativa per gli insegnanti di ogni ordine e grado. L’Ordine degli architetti di Modena inoltre riconosce i crediti formativi agli architetti iscritti all’ordine che partecipano alle lezioni.

Il programma:

Mondi distorti. Sistemi di rappresentazione digitale

Lezione di Evan Roth, artista

Venerdì 19 gennaio 2024, ore 18

Presso AGO Modena Fabbriche Culturali (Largo di Porta Sant’Agostino 228, Modena)

Ingresso libero

Incontro in inglese con traduzione

Arti performative tra tecnologie e Metaverso

Lezione di Federica Patti, curatrice

Giovedì 15 febbraio 2024, ore 18.00

Presso AGO Modena Fabbriche Culturali (Largo di Porta Sant’Agostino 228, Modena)

Ingresso libero

Arte ed ecosistemi “intelligenti”

Lezione di Marco Mancuso, critico

Martedì 12 marzo 2024, ore 18.00

Presso AGO Modena Fabbriche Culturali (Largo di Porta Sant’Agostino 228, Modena)

Ingresso libero

Video, corpo e forme di resistenza

Dialogo tra Martina Angelotti, curatrice, Benjamin De Burca & Barbara Wagner, artisti

Mercoledì 8 maggio 2024, ore 18.00

Presso AGO Modena Fabbriche Culturali (Largo di Porta Sant’Agostino 228, Modena)

Ingresso libero

(17 gennaio 2024)

