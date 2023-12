Smartkids, iscrizioni aperte ai laboratori per genitori

Sta per partire “Smartkids 2.0”, progetto rivolto a tutti i genitori dei bambini da zero a sei anni d’età che frequentano i nidi e le scuole d’infanzia della città di Modena. L’obiettivo del progetto, promosso da Università di Modena e Reggio Emilia insieme a Servizi educativi del Comune di Modena e Fondazione Cresci@amo, giunto alla seconda edizione, è limitare l’eccessiva esposizione dei bambini da 0 e 6 anni ai dispositivi elettronici, con particolare attenzione agli smartphone.

L’esposizione dei bambini a questi apparecchi elettronici fin dai primi anni di vita è, infatti, un fenomeno alquanto diffuso che crea dipendenza nei piccoli utenti: irritabilità e malessere sono i primi sintomi a cui prestare attenzione.

Il progetto propone quindi ai genitori di partecipare a due incontri di un’ora e mezza ciascuno, che si terranno a distanza di circa un mese, condotti dal professor Antonio Persico, neuropsichiatra dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Durante gli incontri verranno fornite informazioni sulle conseguenze negative dell’utilizzo indiscriminato dello smartphone sullo sviluppo cognitivo dei bambini e illustrate strategie semplici ed efficaci per una corretta gestione di questi dispositivi con i propri figli.

Gli incontri si svolgeranno a MeMo Multicentro Educativo Sergio Neri del Comune di Modena situato in via Jacopo Barozzi 172. Per partecipare occorre iscriversi compilando il modulo on line (https://bit.ly/smartkids_2024). Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo email: lisa.asta@unimore.it.

(9 dicembre 2023)

