Anteprima “Ferrari”, in una mappa la città del film in sala dal 7 dicembre

Il passaggio della Mille Miglia a tutta velocità in via Farini e piazza Roma, con il Palazzo Ducale sullo sfondo; la curva in Piazza Grande, all’ombra del Duomo e della Ghirlandina; ma anche la casa in Largo Garibaldi, di fronte alla fontana dei Due Fiumi di Graziosi, la bottega del barbiere in Canalgrande, la Stazione piccola di piazza Manzoni immersa nella nebbia e la chiesa di San Pietro per la messa con gli operai della Ferrari.

Sono solo alcuni dei luoghi della città che caratterizzano il film “Ferrari” di Michael Mann che da giovedì 7 dicembre sarà nelle sale cinematografiche in anteprima a Modena e a Maranello. E tutti questi luoghi sono riportati in una mappa consultabile sul sito Visitmodena.it (www.visitmodena.it/it/la-modena-di-ferrari-e-di-mann) e disponibile, dal pomeriggio di giovedì, anche al punto di informazione turistica di piazza Grande e nei cinema Victoria e Raffaello dove si proietta il film. Al Victoria è previsto un saluto del sindaco Gian Carlo Muzzarelli prima della proiezione delle 20.30.

L’iniziativa è realizzata dal Comune, con gli assessorati alla Cultura e al Turismo, per consentire ai modenesi e ai visitatori di ripercorrere i diversi luoghi in cui è stata girata la pellicola nel centro storico di Modena, ma anche nelle altre località del territorio provinciale e regionale.

Il film “Ferrari”, infatti, come è stato sottolineato dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli in occasione della consegna della Bonissima al regista Michael Mann in settembre, rappresenta una grande occasione per la promozione della città, con le immagini di Modena che faranno il giro del mondo rinnovando il mito del Drake e portando attenzione al nostro territorio.

Il film, presentato all’80° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, a livello nazionale uscirà nelle sale il 14 dicembre. È interpretato, tra gli altri, da Adam Driver, Patrick Dempsey, Penélope Cruz, Hugh Jackman, Shailene Woodley. È ambientato nel 1957 ed è stato girato l’estate dello scorso anno, con la collaborazione di Emilia-Romagna Film Commission, anche a Modena, Maranello e in altre realtà del territorio regionale.

“La città ha collaborato con passione alla realizzazione del film – sottolineano gli assessori Andrea Bortolamasi (Cultura) e Ludovica Carla Ferrari (Turismo e promozione della città) – e ora vogliamo condividere con tutti gli appassionati anche le curiosità che hanno caratterizzato la produzione di una pellicola che davvero porterà l’immagine di Modena in tutto il mondo”.

(5 dicembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata