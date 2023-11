Spaccio a Bologna. Tre arresti in piazza XX settembre

Nel pomeriggio di sabato 26, in Piazza XX Settembre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’azione è scaturita da numerose segnalazioni ed esposti nella zona, che hanno spinto la locale Questura ad organizzare un servizio di osservazione. Gli Agenti della Squadra Mobile hanno così individuato un uomo di etnia africana impegnato nella vendita di cocaina ad un passante.

L’uomo, cittadino egiziano di circa 30 anni, veniva fermato e trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina e 205 € in banconote di piccolo taglio. L’uomo veniva quindi tratto in arresto in flagranza per il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in attesa della Direttissima fissata per la mattinata odierna. Il servizio è poi continuato.

Alle 17.00, sempre in Piazza XX Settembre, la Squadra Mobile ha effettuato un duplice arresto, questa volta con resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, due individui erano intenti nella ricerca di clienti quando, bloccati dagli Agenti, hanno provato a scappare tenendo un’attiva resistenza ed entrando in colluttazione con i Poliziotti. I due, cittadini nigeriani di circa 35 anni, sono stati comunque bloccati dagli Operatori della Mobile e dell’U.P.G.S.P. intervenuti in ausilio ed accompagnati in Questura, dove sono stati perquisiti con esito positivo: sono stati infatti rinvenuti frammenti di hashish per un peso complessivo di circa 12 gr. e 325 € in banconote di piccolo taglio. I due uomini venivano così tratti in arresto in flagranza per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni finalizzate alla resistenza ed ivi trattenuti in attesa dell’udienza per Direttissima fissata per la mattinata del 27 settembre.

(28 novembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata