Al Teatro Storchi “La tempesta”, di William Shakespeare nella versione di Alessandro Serra

Dopo una lunga tournée nazionale e internazionale, tra cui le date al Wuzhen Festival in Cina, torna nei teatri ERT La tempesta di William Shakespeare, con la regia dell’artista poliedrico e visionario Alessandro Serra, in scena al Teatro Storchi di Modena da giovedì 30 novembre a domenica 3 dicembre.

Sabato 2 dicembre alle ore 16.30 al Teatro Storchi è in programma un incontro con il regista Alessandro Serra in dialogo con il docente e coordinatore del corso di Laurea in Discipline della musica e dello spettacolo dell’Università di Bologna Enrico Pitozzi, nell’ambito del ciclo Conversando di teatro.

La tempesta è l’ultima opera scritta da Shakespeare, densa di suggestioni oscure e misteriche. Il tema centrale è apparentemente il potere, che tutti i personaggi cercano di conquistare o usurpare. Il dramma si tinge di sovrannaturale e la magia si rivela un pretesto per una riflessione sulla forza del Teatro in cui, sembra suggerire il Bardo, risiede il vero potere, perché è capace di evocare mondi onirici, paradisiaci o terrorizzanti. Alessandro Serra, dopo il grande successo di Macbettu, torna a confrontarsi con la drammaturgia shakespeariana realizzando uno spettacolo con una forte e suggestivo impronta visiva.

In occasione della replica di sabato 2 dicembre alle ore 19.00 è in programma il laboratorio di musica e canto a cura di Flauto Magico, nell’ambito del progetto Vengo anch’io!, che offre alle famiglie la possibilità di assistere ad alcuni spettacoli del cartellone mentre le bambine e i bambini (dai 6 agli 11 anni) partecipano a laboratori creativi a cura di associazioni e realtà artistiche del territorio, in spazi interni al Teatro

Alessandro Serra

Regista, autore, scenografo, light designer. Laureato in Arti e Scienze dello spettacolo con una tesi sulla drammaturgia dell’immagine. Nel 1999 fonda la Compagnia Teatropersona, con la quale mette in scena le proprie opere presentate in molti paesi europei, oltre che in Asia, Sud America, Russia, Regno Unito. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il premio UBU come miglior spettacolo e il premio Le Maschere del Teatro Italiano come Miglior Scenografo e miglior spettacolo per Macbettu. Il Premio Hystrio alla regìa e il Grand Prix “Golden Laurel Wreath Award” come miglior regista (MESS Festival – Sarajevo).



La tempesta di William Shakespeare

traduzione e adattamento Alessandro Serra

con (in o.a.) Alessandro Burzotta, Andrea Castellano, Vincenzo Del Prete, Massimiliano Donato, Salvo Drago, Jared McNeill, Chiara Michelini, Maria Irene Minelli, Valerio Pietrovita, Massimiliano Poli, Marco Sgrosso, Marcello Spinetta

regia, scene, luci, suoni, costumi Alessandro Serra

produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Sardegna Teatro, Festival d’Avignon, MA scène nationale – Pays de Montbéliard in collaborazione con Fondazione I Teatri Reggio Emilia, Compagnia Teatropersona

Lo spettacolo, che ha debuttato in prima nazionale a marzo 2022 alle Fonderie Limone di Moncalieri, è un’importante coproduzione di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale / Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Sardegna Teatro / Festival d’Avignon / MA scène nationale – Pays de Montbéliard, in collaborazione con Fondazione I Teatri Reggio Emilia / Compagnia Teatropersona.

(27 novembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata