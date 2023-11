Alla Casa delle Donne la storia di Saman Abbas

“Saman. Vita e morte di una ragazza italiana” è il titolo del libro che racconta la storia di Saman Abbas e che sarà presentato lunedì 20 novembre, alle 17.30, alla Casa delle donne di Modena (in strada Vaciglio nord 6) nell’ambito del programma di eventi per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Saman Abbas aveva 18 anni quando scomparve nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 nelle campagne di Novellara. Il suo corpo è stato ritrovato, dopo lunghissime ricerche, solo il 18 novembre 2022, a pochi metri dalla sua abitazione. Saman era di famiglia pakistana ma si sentiva una ragazza italiana, “Italiangirl”, come si faceva chiamare su Instagram. Costretta a un matrimonio forzato in Pakistan, aveva deciso di ribellarsi. Attualmente è in corso il processo per il suo femminicidio nel quale sono imputati i genitori, uno zio e due cugini di Saman.

Il libro (edito da Compagnia editoriale Aliberti, 2023) è stato scritto da Jacopo della Porta ed Elisa Pederzoli, due giornalisti che hanno vissuto “sul campo” la cronaca, le ricerche e le indagini fino alla tragica conferma finale, e traccia il ritratto sorprendente di una adolescente coraggiosa e “indomita” (come hanno scritto i giudici) nella sua scelta di libertà. La presentazione è introdotta dall’assessore alla Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi; intervengono Rosanna Bartolini e Vittorina Maestroni della Casa delle donne.

L’appuntamento, a cura della Casa delle donne e del Comune di Modena, fa parte del calendario di “Modena contro la violenza sulle donne” promosso dal Comune di Modena e dal Tavolo comunale delle associazioni per le pari opportunità e la non discriminazione.

(18 novembre 2023)

