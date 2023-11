La lista rossobruna a destra di Meloni. O di quello che mancava

La lista a destra di Meloni pronta prontissima per le Europee e che vede insieme Alemanno e Rizzo, con invito a Moni Ovadia che sdegnosamente smentisce – credevo si trattasse di una conferenza, invece eran oltre persino a Meloni – è l’ultima grande novità del frullatore o frullatone che dir si voglia, noto come politica italiana. Perché bisogna sempre andare oltre l’immaginabile.

Dunque ecco Alemanno già tristemente noto come Sindaco di Roma e Rizzo, quell’uomo politico che si ricorda per avere manifestato pubblicamente le sue gioie per la morte di Gorbaciov, con brindisi al seguito, poi definita furbescamente, “provocazione dadaista”, si mettono insieme per un progetto politico che possa provocare se non una nuova rivoluzione culturale, almeno una poltrona sotto le natiche a Bruxelles così per scompaginare che è sempre un bello sport, diciamo.

Appuntamento a Roma il 26 novembre al Midas, quando potremo finalmente sapere se anche questo matrimonio s’ha da fare. E a che pro. A parte i lauti stipendi, sia chiaro.

(15 novembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata