Il Sindaco Muzzarelli saluta la Questora Burdese che lascia Modena

Un saluto e un ringraziamento per il lavoro straordinario svolto in questi due anni particolarmente intensi. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha ricevuto nel Palazzo comunale la questora Silvia Burdese in procinto di lasciare la città dopo la promozione a dirigente generale.

Oltre a complimentarsi per il riconoscimento ricevuto e ad augurarle un caloroso “in bocca al lupo” per il nuovo incarico, il sindaco ha sottolineato “la grande professionalità e lo spirito di squadra tra istituzioni che ha caratterizzato questo periodo di lavoro nell’interesse della comunità”. Ed entrambi, dopo aver ricordato il lavoro comune e le ricognizioni sul territorio fatte insieme, hanno richiamato il dialogo come elemento forte della collaborazione che si è sviluppata.

Al termine dell’incontro il sindaco Muzzarelli ha donato alla dottoressa Burdese una bottiglietta di Aceto balsamico tradizionale di Modena dell’Acetaia comunale (“le avevo detto da subito che avrebbe dovuto meritarselo”, ha commentato sorridendo) e il volume di Beppe Zagaglia “Ritorno a Modena”, come invito a non dimenticare la città.

(10 novembre 2023)

