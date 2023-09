Grandezze & Meraviglie, il 24 settembre la “Messe De Nostre Dame” di Guillame De Machaut

Domenica 24 settembre nella Chiesa di San Pietro di Modena alle ore 16 Grandezze & Meraviglie presenta la Messe de Nostre Dame (1365) di Guillaume De Machaut, eseguita da un ricco organico strumentale e vocale: l’Ensemble Ensemble Simonetta e dalla Schola Gregoriana della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, sotto la direzione di Claudia Caffagni. Si tratta probabilmente di uno dei capolavori musicali più famosi che il Medioevo ci abbia tramandato, per la sua straordinarietà dal punto di vista stilistico e compositivo e per la sua assoluta eccezionalità dal punto di vista storico. Si tratta infatti della prima messa polifonica completa di Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei e Ite missa est, composta da un singolo autore. L’esecuzione si basa sulla fonte originale della Bibliothèque Nationale di Parigi, considerata la più completa delle fonti giunte fino a noi. I movimenti in stile di mottetto vengono eseguiti, dai cantori e dagli strumentisti, direttamente dalla fonte originale.

Guillaume de Machaut (Reims, 1300 – Reims, 1377) è stato un poeta e compositore francese, uno primi musicisti dei quali siano a noi pervenute informazioni biografiche di rilievo. Già nel XV secolo lo stile poetico di Mauchaut era in ampia misura invidiato e imitato dagli artisti europei. Compose opere spaziando in una notevole varietà di stili e di generi nell’ambito del movimento musicale di “rinnovamento”, denominato Ars nova. Oltre che un segno indelebile nella musica sacra, contribuì anche alla fioritura del mottetto e delle altre forme di musica secolare.

L’Ensemble Simonetta è il risultato di un progetto didattico da anni portato avanti da Claudia Caffagni, coordinatore dell’Istituto superiore di Musica Antica. Costituito da un gruppo di giovani musicisti, la formazione si è esibita in varie occasioni presso la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia e nel Duomo di Milano all’interno del ciclo Il Mese della Musica. Claudia Caffagni ha iniziato i suoi studi del liuto sotto la guida del padre Mirco. Nel 1986 è stata una delle fondatrici dell’ensemble di musica medievale laReverdie con cui svolge un’intensa attività concertistica. Ha al suo attivo più di una ventina di CD pluripremiati dalle principali riviste del settore. La Schola Gregoriana, sempre della Civica, è una formazione unica in Italia, guidata da Giovanni Conti e Riccardo Zoia, e si è esibita in diverse manifestazioni in Italia e all’estero.

Domenica 24 settembre, ore 16.00

Modena, Chiesa di San Pietro

MESSE DE NOSTRE DAME (1365) DI GUILLAUME DE MACHAUT

voci e strumenti

dell’Ensemble Simonetta e Schola Gregoriana (direzione Riccardo Zoia)

della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado

Claudia Caffagni direzione

(23 settembre 2023)

