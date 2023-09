Al Museo Enzo Ferrari si presenta “Ferrari. Presunto colpevole”

“Ferrari. Presunto colpevole”. È il titolo dell’ultimo libro dedicato al Drake dal giornalista e scrittore Luca Dal Monte che viene presentato a Modena mercoledì 27 settembre, alle 18, al Museo Enzo Ferrari (via Paolo Ferrari 85) con l’intervento dell’autore, del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e della giornalista Federica Galli.

Il volume (Cairo editore) ripercorre la vicenda giudiziaria che coinvolse Ferrari nel 1957 quando, nella 24esima edizione delle Mille Miglia una Ferrari guidata dal marchese spagnolo Alfonso De Portago (con l’americano Edmund Nelson a completare l’equipaggio) uscì rovinosamente di strada uccidendo nove spettatori, tra i quali cinque bambini. Morirono anche De Portago e Nelson, la gara non venne sospesa, ma le polemiche che scoppiarono portarono all’abolizione della corsa. E lo stesso costruttore venne incriminato per omicidio colposo plurimo.

Il libro di Dal Monte ripercorre la vicenda giudiziaria e ricostruisce il contesto storico in cui si sviluppò: “Dopo un momento di smarrimento, così insolito per il Drake, toccato nel profondo dalla tragedia, Ferrari parte al contrattacco, in quella che sarà la battaglia più difficile della sua leggendaria esistenza. In un crescendo di emozioni fino all’epilogo finale, come una corsa a trecento all’ora, il libro – viene spiegato – attinge ai documenti originali del processo consultati per la prima volta nella loro interezza e si legge come un legal thriller d’autore”.

Luca Dal Monte è autore di romanzi e di numerosi libri sul settore motoristico, letti e tradotti in tutto il mondo, tra i quali anche “Ferrari Rex” che vinse il Premio Selezione Bancarella Sport ed è stato finalista del Motoring Book of the Year Award del Royal Automobile Club. Il New York Times l’indicò come “la biografia definitiva” di Enzo Ferrari e Apple+ TV sta attualmente traendone una serie televisiva.

(23 settembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata