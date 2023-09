Si chiude la residenza artistica “Prima delle Radici”, il 23 settembre

Si conclude sabato 23 settembre con un concerto a ingresso gratuito “Prima delle radici”, la residenza artistica promossa dal Centro Musica del Comune di Modena a cui hanno partecipato tre giovani sound designer del territorio. L’appuntamento è alle 21.30 nella Torre del MusicHub, in via Morandi 71, dove è in programma il live di “restituzione” del percorso sviluppato nelle ultime settimane in collaborazione con l’associazione Rizosfera all’interno del Progetto Sonitus e alle attività legate a Modena Città creativa Unesco per le Media arts.

Il progetto “Prima delle radici” si è concentrato sulle pratiche spaziali legate all’ascolto e ai relativi risvolti filosofici, oltre che alla registrazione, al campionamento del segnale e alla post produzione-manipolazione audio in tempo reale. Il percorso di residenza artistica è stato curato da Giuseppe Cordaro e dal guest tutor Fabio Perletta con la partecipazione del percussionista Enrico Malatesta e del videoartist Domenico Morreale.

Il bando pubblico, rivolto a musicisti under 36 residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, ha visto oltre 20 candidature tra cui sono stati selezionati tre artisti – Constantinov Artiom, Hernan Paulitti e Dominic Sambucco – che nelle cinque giornate di residenza hanno realizzato assieme ai tutor un’opera multimediale originale incentrata sull’approccio alla materia sonora da prospettive appartenenti ad altri ambiti come la biologia e l’evoluzione, nel tentativo di costruire un nuovo linguaggio musicale che sintatticamente prenda in prestito alcuni comportamenti del mondo vegetale e animale. I contenuti, i suoni e le immagini sono rielaborati in base alle relazioni tra loro, preziose nella loro instabilità e sempre nell’atto di diventare altro; in questa operazione un ruolo centrale viene dato alla parola e le sue potenzialità relazionali.

L’evento del 23 settembre su prenotazione: le informazioni necessarie per prenotare il proprio invito si possono trovare sul sito www.musicplus.it e sui canali social del Centro Musica; è possibile anche contattare la struttura via mail (centro.musica@comune.modena.it) o telefonicamente (059 2034810).

(20 settembre 2023)

