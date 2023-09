Torrente Tiepido. Chiuso a Modena il ponte di via Curtatona per lavori

Interrotto l’accesso da lunedì 18 settembre fino al 15 ottobre per consentire un intervento di messa in sicurezza delle sponde a cura dell’Agenzia regionale di Protezione civile

Da lunedì 18 settembre fino al 15 ottobre verrà chiuso il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido per consentire di effettuare il secondo stralcio di lavori per la messa in sicurezza delle sponde del torrente a cura dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Rimarranno comunque accessibili le abitazioni e attività presenti sulla strada.

L’intervento, volto a contenere gli effetti di rigurgito del fiume Panaro in situazione di piena, prevede tra l’altro, così come già fatto lo scorso anno per il lato destro, la realizzazione di un manufatto di chiusura del lato sinistro di strada Curtatona in corrispondenza del ponte, costituito da una soletta di fondazione, una paratoia in acciaio scorrevole e due ali laterali a monte e a valle della strada costituite da due muri in calcestruzzo armato.

(16 settembre 2023)

