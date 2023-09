Lavori in via Campanella e in via Catullo: modifiche alla viabilità

Da lunedì 18 per alcuni giorni sarà sospesa la circolazione stradale in via Catullo, nel tratto di proprietà privata a uso pubblico da via Ovidio a via Emilia ovest, escluso i veicoli di soccorso, per consentire un intervento di riasfaltatura per conto del Consorzio Centro Commerciale Grandemilia scarl. Sarà garantito l’accesso alle proprietà laterali e attività e, nel tratto, sarà inoltre vietata la sosta su entrambi i lati della sede stradale.

Intervento di ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido all’incrocio con via Emilia. Da lunedì 18 settembre circolazione a senso unico alternato per alcuni giorni. Dalla stessa data, intervento di manutenzione stradale straordinaria a cura del Comune di Modena, la circolazione in via Campanella sarà disciplinata a senso unico alternato con diritto di precedenza ai veicoli con la propria semicarreggiata libera. L’intervento, che sarà concluso nell’arco di qualche giorno, riguarda il ripristino di una zona di pavimentazione stradale in cubetti di porfido all’incrocio tra via Emilia centro e via Campanella.

(16 settembre 2023)

