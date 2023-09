A Modena il mondo visto con gli occhi di Medici Senza Frontiere. Incontro con Monica Micardi, Presidente di Medici Senza Frontiere Italia

A oltre mezzo secolo dalla propria nascita, Medici Senza Frontiere continua a porsi l’obiettivo di superare la tradizionale politica del silenzio nell’intervento umanitario; ha messo infatti in campo una cooperazione fra medici e giornalisti volta a inaugurare un nuovo stile dell’azione d’emergenza, in grado di combinare immediatezza e professionalità con indipendenza e testimonianza.

L’obiettivo di MSF non è solo salvare vite e curare, ma anche raccontare e denunciare. A fronte di atti di violenza estrema, sofferenze inaccettabili e crisi dimenticate, MSF crede che la “parola” sia un potente strumento di comunicazione su cui costruire un mondo migliore: “Il silenzio è stato a lungo confuso con la neutralità, ed è stato presentato come una condizione necessaria all’azione umanitaria. Dalle sue origini, MSF è stata creata per opporsi a questa tesi. Non siamo sicuri che le parole possono salvare delle vite, ma sappiamo con certezza che il silenzio uccide”.

Dr James Orbinski, Presidente di MSF International, al Premio Nobel per la Pace 1999.

MSF è stata fondata da un gruppo di medici e… di giornalisti, con un solo obiettivo: superare la politica del silenzio dell’intervento umanitario tradizionale, inaugurando un nuovo stile dell’azione d’emergenza, in grado di combinare immediatezza e professionalità con indipendenza e testimonianza. Salvare vite e curare ma anche raccontare e denunciare. Quando siamo testimoni di atti di violenza estrema verso persone o gruppi, non restiamo in silenzio. Cerchiamo di accendere i riflettori sui bisogni e sulle sofferenze inaccettabili delle persone, quando l’accesso alle cure mediche salva-vita viene ostacolato, quando le strutture mediche sono a rischio, quando le crisi sono dimenticate o quando gli aiuti umanitari sono inadeguati allora la “parola” diventa per noi uno strumento efficace ed indispensabile.

Monica Minardi è l’attuale presidente di Medici Senza Frontiere Italia. Medico di medicina generale in Italia e specialista di medicina d’urgenza nel Re-gno Unito, collabora con MSF dal 2000. I suoi settori di interesse professionale sono la Medicina d’Emergenza, la Salute Internazionale, la Point Of Care Ultra Sound (POCUS) e la Medical Education. Monica ha partecipato alle missioni MSF in Angola – sei mesi a Kuito, in qualità di coordinatrice del reparto di pediatria – e in Pakistan – un mese a Mardan, come responsabile per l’organizzazione del pronto soccorso. Dal 1995 al 2010, Monica ha lavorato in Italia come medico di medicina generale, medico nel servizio di 118, pronto soccorso e medicina d’urgenza. Ha anche maturato esperienza in terapia intensiva, prima a Imola poi nel Regno Unito. In Inghilterra, ha operato come medico di pronto soccorso e ha conseguito la specializzazione in Emergency Medicine. Ha fatto parte della dirigenza del Dipartimento di Emergenza del Royal Surrey: per due anni nel ruolo di Vicedirettrice e per un anno di Direttore Generale. Durante la sua carriera, ha anche frequentato il Master in Tropical Medicine and International Health presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Oggi, Monica è membro del Comitato etico AVEC e, dal 2022, è Presidente del Consiglio Direttivo di MSF Italia.

Medici Senza Frontiere (MSF) è un’organizzazione umanitaria internazionale indipendente fondata nel 1971. Oggi MSF fornisce soccorso in più di ottanta Paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria. MSF opera in base ai principi dell’etica medica e dell’imparzialità, determinando i bisogni delle persone senza discriminazioni di alcun tipo. La sua indipendenza è garantita dalle donazioni dei privati, che rappresentano in Italia il 100% dei fondi raccolti. Oggi MSF è un movimento internazionale composto da 24 associazioni con migliaia di operatori sanitari, personale logistico e amministrativo che vi lavorano. Nel 1999 ha ricevuto il premio Nobel per la Pace.

Sede: Via Magenta 5, Roma. Contatti: msf@msf.it | www.medicisenzafrontiere.it.

Incontro con Monica Minardi

Presidente di Medici Senza Frontiere Italia

Modena 17 settembre 2023 ore 10,30

Complesso San Filippo Neri

Via sant’Orsola, 52

Ingresso libero

conduce: Pierluigi Senatore

