ERT / Teatro Nazionale nomina Francesca Di Fazio per la Direzione Artistica Junior

A seguito dell’Avviso di selezione pubblicato lo scorso 20 ottobre per la nomina alla Direzione Artistica Junior di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, nella seduta di venerdì 28 novembre, il Consiglio di Amministrazione presieduto da Giuliano Barbolini su proposta della Direttrice Generale Natalia Di Iorio e della Direttrice Artistica Elena Di Gioia ha deliberato all’unanimità la nomina di Francesca Di Fazio.

Il Consiglio di Amministrazione si dichiara “soddisfatto della scelta fortemente voluta di aprire il processo di selezione a una platea più larga possibile attraverso lo strumento del bando; una duplice soddisfazione visto l’ampio numero di candidature ricevute (321 domande) e la qualità complessiva dei profili. Non è stata dunque una scelta semplice quella di Francesca Di Fazio, alla quale vanno i migliori auguri di buon lavoro”.

“Accogliamo con soddisfazione Francesca Di Fazio come Direttrice Artistica Junior di ERT – dichiarano Natalia Di Iorio e Elena Di Gioia – Siamo certe che porterà ulteriore energia alla vita dell’Ente, collaborando con la Direzione e con tutti i settori che rendono possibili produzioni, attività culturali e progetti speciali capaci di costruire un legame sempre più vivo con le nuove generazioni di artiste, artisti, pubblico e nuovo pubblico”.

La figura, introdotta nello Statuto in ottemperanza a quanto richiesto dal Decreto Ministeriale 463 del 23 dicembre 2024, riveste una posizione rilevante all’interno della progettualità artistica e strutturale dell’Ente: coadiuverà la Direzione sia nella realizzazione di attività dedicate alla ricerca della nuova creatività della scena contemporanea (con particolare riguardo a giovani emergenti e ai nuovi linguaggi performativi), in un’ottica di ricambio generazionale e promozione di nuovi talenti, sia nel rilancio di una specifica progettualità che possa avvicinare sempre più adolescenti e giovani al Teatro. Collaborerà inoltre per allineare la programmazione artistica agli obiettivi strategici, finanziari e gestionali dell’Ente.

Curatrice di progetti di drammaturgia contemporanea e ricercatrice universitaria Francesca Di Fazio (Parma, 1991) si occupa da più di dieci anni di teatro attraverso una carriera universitaria internazionale, l’attività di dramaturg e l’organizzazione di eventi culturali. Si occupa di drammaturgia contemporanea e teatro visuale, anche in qualità di autrice. Dopo aver conseguito nel 2018 la Laurea Magistrale all’Alma Mater Studiorum di Bologna è docente ricercatrice presso l’Université Cotê d’Azur di Nizza e docente a contratto presso l’Institut d’Études Théârales (IET) – Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Université de Strasbourg. Ha frequentato inoltre la Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di ERT, diplomandosi nel 2019, come Dramaturg Internazionale.

(3 dicembre 2025)

