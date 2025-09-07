La fontana del Graziosi si colora di blu per la fibrosi cistica

Lunedì 8 settembre la fontana del Graziosi di largo Garibaldi s’illumina di luce blu, in collaborazione con Hera servizi energia, per la Giornata mondiale della fibrosi cistica. L’iniziativa è promossa dalla Lega italiana fibrosi cistica.

Conosciuta come la malattia “invisibile” – perché non manifesta segni visibili ma compromette gravemente l’apparato respiratorio e digerente – la fibrosi cistica continua a rappresentare una sfida quotidiana per oltre 6mila persone nel nostro Paese.

L’illuminazione della fontana del Graziosi è un gesto simbolico, ma carico di significato, per testimoniare la vicinanza delle istituzioni e dei cittadini alle persone con fibrosi cistica e alle loro famiglie, in una giornata che parla di consapevolezza, inclusione e speranza.

Sempre nell’ambito delle iniziative promosse da Lifc per la Giornata mondiale della fibrosi cistica, mercoledì 10 settembre dalle 20 alle 21.30 si terrà un evento di show cooking benefico a favore della Lifc Odv presso l’ippodromo Ghirlandina di Modena, ospite speciale lo chef stellato Luca Marchini. Alla serata parteciperà anche la vicesindaca e assessora a Sanità e Salute Francesca Maletti (per informazioni contattare il numero 3397501452 o scrivere a zobeide87@fastwebnet.it).

(7 settembre 2025)

