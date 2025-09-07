Pubblicità
24.4 C
Modena
27.4 C
Roma
Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

2 ore ago
HomeCopertina ModenaLa fontana del Graziosi si colora di blu per la fibrosi cistica

La fontana del Graziosi si colora di blu per la fibrosi cistica

Gaiaitalia.com Notizie Modena
3
Lettura: 1 minuto
Articolo precedente
Sociale. “Bottega del Tortellante” di Modena: oggi la visita del presidente de Pascale, dell’assessora Conti e della sottosegretaria Rontini
Articolo successivo
Al Parco Novi Sad le attività di “Fermata Molza”

Lunedì 8 settembre la fontana del Graziosi di largo Garibaldi s’illumina di luce blu, in collaborazione con Hera servizi energia, per la Giornata mondiale della fibrosi cistica. L’iniziativa è promossa dalla Lega italiana fibrosi cistica.

Conosciuta come la malattia “invisibile” – perché non manifesta segni visibili ma compromette gravemente l’apparato respiratorio e digerente – la fibrosi cistica continua a rappresentare una sfida quotidiana per oltre 6mila persone nel nostro Paese.

L’illuminazione della fontana del Graziosi è un gesto simbolico, ma carico di significato, per testimoniare la vicinanza delle istituzioni e dei cittadini alle persone con fibrosi cistica e alle loro famiglie, in una giornata che parla di consapevolezza, inclusione e speranza.

Sempre nell’ambito delle iniziative promosse da Lifc per la Giornata mondiale della fibrosi cistica, mercoledì 10 settembre dalle 20 alle 21.30 si terrà un evento di show cooking benefico a favore della Lifc Odv presso l’ippodromo Ghirlandina di Modena, ospite speciale lo chef stellato Luca Marchini. Alla serata parteciperà anche la vicesindaca e assessora a Sanità e Salute Francesca Maletti (per informazioni contattare il numero 3397501452 o scrivere a zobeide87@fastwebnet.it).

 

 

(7 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Sociale. “Bottega del Tortellante” di Modena: oggi la visita del presidente de Pascale, dell’assessora Conti e della sottosegretaria Rontini
Articolo successivo
Al Parco Novi Sad le attività di “Fermata Molza”
Modena
nubi sparse
24.4 ° C
26.3 °
24.4 °
48 %
2.5kmh
43 %
Dom
27 °
Lun
27 °
Mar
28 °
Mer
23 °
Gio
27 °

ULTIME NOTIZIE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata