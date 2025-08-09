A Modena rimesso a nuovo il passaggio a livello di Gigetto

di Redazione MO

Tre giorni in anticipo rispetto alla fine programmata dei lavori, è pronto per tornare in funzione il passaggio a livello del Gigetto, a Modena, grazie a una tecnologia più avanzata e con la viabilità in via Fratelli Rosselli completamente ripristinata.

Si è concluso, infatti, prima del previsto il cantiere finalizzato a eliminare l’interferenza tra il cavo del filobus cittadino e la linea ferroviaria Modena-Sassuolo e a installare il sistema di controllo di marcia treno e nuovi segnalatori acustici meno rumorosi al passaggio a livello. La conclusione anticipata dell’intervento ha permesso anche di ripristinare con tre giorni di anticipo la viabilità su via fratelli Rosselli, che era stata interrotta per il cantiere.

L’intervento di manutenzione è stato realizzato da FER – Ferrovie Emilia-Romagna, gestore di 9 linee di proprietà regionale, che sulla stessa linea, nelle scorse settimane, ha provveduto a ripristinare un tratto, nei pressi di Fiorano, danneggiato da un forte evento meteo. Intanto proseguono i lavori di rifacimento del piano del ferro presso la stazione di Modena piazza Manzoni che saranno propedeutici alla velocizzazione del traffico ferroviario.





“Anche nel pieno del mese di agosto, la Regione è al lavoro per garantire ai cittadini un trasporto pubblico sicuro e migliore – ha commentato l’assessora ai Trasporti, Irene Priolo-. La conclusione di questo intervento restituisce ai cittadini un’infrastruttura più sicura. Esserci riusciti in anticipo sottolinea quanto sia importante per noi investire per chi ogni giorno utilizza il treno per lavoro, studio o tempo libero. Ringrazio FER per l’impegno e la professionalità dimostrati, anche in questo periodo estivo, nel portare avanti le opere con la massima attenzione e competenza”.

(9 agosto 2025)

