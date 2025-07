Modena sarà Capitale del Volontariato 2026, soddisfatto il sindaco Mezzetti

Modena sarà capitale del volontariato per il 2026.

L’ha deciso la commissione designata dall’organizzatore di questo titolo, ovvero CSVnet – associazione nazionale dei centri di servizio del volontariato in partenariato con Forum Nazionale del Terzo Settore e Caritas Italiana e in collaborazione con l’Associazione dei Comuni Italiani – ANCI. La città prenderà quindi il testimone da Palermo che è l’attuale capitale.

Per il sindaco Massimo Mezzetti si tratta di “Una bellissima notizia perché il volontariato è un tratto identitario di Modena. Questa è una città ricchissima di esperienze del terzo settore e di cittadinanza attiva, una vera spina dorsale che agisce in sussidiarietà con le istituzioni e ci permette di capire e conoscere bisogni e necessità perché si muove come un’avanguardia ed è presente dove serve. Valorizzare questo patrimonio con questo titolo è una soddisfazione e una responsabilità e ringrazio il Consiglio Comunale che ha votato la mozione per la candidatura e i gruppi politici che l’hanno supportata. Penso a Michele Andreana, recentemente scomparso, dedico a lui questo bel risultato”.

“Abbiamo creduto fin da subito alla proposta che ci è stata fatta dal Centro Servizi per il Volontariato delle Terre Estensi – spiega l’assessora alla Coesione Sociale Alessandra Camporota – e, sulla spinta del voto del Consiglio Comunale, abbiamo partecipato al bando. Modena ha tutte le caratteristiche per essere la capitale italiana del volontariato e la commissione l’ha riconosciuto. Con lo stesso spirito e con tutte le realtà coinvolte ci metteremo ora a lavorare per costruire un anno all’altezza di questo titolo che renderà orgogliosi tutti i modenesi che sono attivi per la comunità e farà comprendere ancora di più l’importanza del volontariato per una città coesa”.

Era stato il Consiglio Comunale con una mozione presentata dai gruppi del PD, Spazio Democratico, Movimento 5Stelle, PRI Azione Socialisti Liberali, Alleanza Verdi- Sinistra, Modena Civica e successivamente approvata a sollecitare la candidatura di Modena al bando promosso da CSVnet. Dal 2022, anno di istituzione di questo titolo, le capitali del volontariato sono state Bergamo, Cosenza, Trento e Palermo.

(14 luglio 2025)

