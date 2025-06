Fonte Armonica Ensemble, gruppo vocale specializzato nella polifonia rinascimentale a Grandezze & Meraviglie

Grandezze & Meraviglie sabato 21 giugno alle 21 partecipa alla Festa della Musica presso il giardino dell’Archivio di Stato di Modena, con il concerto a ingresso gratuito “…In Rime Sparse, Il Suono… Letture e madrigali su testi di Petrarca, Tasso e Rinuccini, messi in musica da Monteverdi, Marenzio, de Wert”, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Modena.

Il programma celebra il rapporto tra testo poetico e musica nel Madrigale del XVI secolo.

Compositori come Willaert, Arcadelt, de Rore, Marenzio, Gesualdo e Monteverdi cercarono un’integrazione profonda tra musica e parole, utilizzando effetti espressivi e cromatici per esaltare il significato del testo. Il concerto permette di apprezzare questa fusione presentando ogni madrigale accanto al suo testo poetico, mettendo in luce l’evoluzione stilistica che portò a una magnificenza espressiva nella musica.

I protagonisti della serata sono la Fonte Armonica Ensemble, gruppo vocale specializzato nella polifonia rinascimentale, la cui esperienza in ambito musicale si è consolidata in festival e rassegne, anche del modenese come Grandezze & Meraviglie, festivalfilosofia, Modena Organ Festival, ArmoniosaMente. La formazione ridotta e la predilezione per un repertorio da eseguirsi “a cappella” porta il gruppo ad approfondire principalmente il linguaggio musicale rinascimentale e madrigalistico, fino alla tradizione polifonica prebarocca.

In affinità con il tema del concerto sia della festa della musica dalle 19 e fino a inizio concerto eccezionalmente sarà possibile visitare gratuitamente le due mostre dell’Archivio “Francesco Petrarca, Modena e l’Italia. Tracce dall’Archivio di Stato di Modena” e “Modena Capitale di Musica e Teatro. Le politiche culturali dei duchi estensi nell’Europa del Seicento”.

È possibile prenotare il posto a sedere a: www.grandezzemeraviglie.it – tel. 059 214333.

Il Festival gode del sostegno e del patrocinio di: FUS (Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero della Cultura), Regione Emilia-Romagna, Comuni di Modena, Sassuolo e Vignola, Università di Modena e Reggio Emilia, Diocesi di Modena e Nonantola, Fondazione di Modena e Fondazione di Vignola

Grandezze & Meraviglie, Associazione Musicale Estense per la Festa della Musica 2025 si avvale della collaborazione di Archivio di Stato di Modena e Centro Musica di Modena.

GRANDEZZE E MERAVIGLIE ALLA FESTA DELLA MUSICA 2025

Sabato 21 giugno, ore 21, MODENA

Giardino dell’Archivio di Stato di Modena, Corso Camillo Benso Conte di Cavour 21

…IN RIME SPARSE, IL SUONO…

Letture e madrigali su testi di Petrarca, Tasso e Rinuccini messi in musica da Monteverdi, Marenzio, de Wert

Fonte Armonica Ensemble

INGRESSO GRATUITO



In collaborazione con Archivio di Stato di Modena. In occasione della Festa della Musica 2025.

Informazioni e prenotazioni 059214333 prenotazioni: www.grandezzemeraviglie.it/prenotazioni | e-mail: info@grandezzemeraviglie.it sito internet: www.grandezzemeraviglie.it Tel. +39 059214333 | +39 345845041.

