Controllo nei parchi cittadini, mini daspo a due minorenni

Proseguono con continuità i controlli della Polizia Locale di Modena nelle aree verdi della città, con l’obiettivo di garantire sicurezza e vivibilità per tutti i cittadini. Nei giorni scorsi gli operatori, affiancati dall’unità cinofila, sono intervenuti ai Giardini Ducali dove sono state controllate diverse persone.

Durante le verifiche, due giovani minorenni sono stati sorpresi mentre consumavano birra e bivaccavano all’interno del parco, in violazione dei regolamenti che tutelano la corretta fruizione degli spazi pubblici. Per entrambi è stato disposto l’allontanamento immediato dall’area mediante l’emissione di un ordine di allontanamento, il cosiddetto “mini daspo”.

Nel corso degli accertamenti, uno dei due minorenni è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente: 3,1 grammi di hashish occultati negli abiti. Per il giovane è scattata una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990 che disciplina la detenzione di stupefacenti per uso personale. Il giovane è risultato inoltre sprovvisto di documenti ed è stato denunciato per inosservanza dell’obbligo di identificazione e della normativa sull’immigrazione. L’attività di presidio delle aree verdi, che coinvolge in modo continuativo anche l’unità cinofila antidroga, rientra nel piano di sicurezza urbana messo in campo dall’Amministrazione comunale per prevenire situazioni di degrado e garantire la fruizione sicura degli spazi pubblici da parte della cittadinanza.

Informa una nota stampa.

(13 giugno 2025)

