Gualdi nuovo consigliere comunale del PD

Mattia Gualdi, 28 anni, imprenditore, è il nuovo consigliere del Pd che subentra in Consiglio comunale al dimissionario Andrea Bosi, nominato nuovo amministratore unico di Amo, l’Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena.

La surroga è stata approvata all’unanimità in apertura della seduta di lunedì 26 maggio.

Alla sua prima esperienza in Consiglio comunale, Gualdi, nel Pd dal 2023, ha iniziato l’impegno politico come rappresentante d’Istituto al liceo Sigonio per tre mandati, assecondando la passione per la politica trasmessagli dal nonno Vincenzo, e con l’inizio della nuova legislatura era stato nominato consigliere Pd del Quartiere 2, ora dimissionario.

Titolare di un bar e anche studente di Scienze politiche, è padre di Roberto e compagno di Giulia.

(28 maggio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata