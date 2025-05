La Festa della Polizia Locale di Modena ai Giardini Ducali

Sabato 24 maggio la Polizia locale di Modena vuole celebrare il 165° anniversario della fondazione del Corpo insieme alla cittadinanza presso i Giardini ducali. Quest’anno la cerimonia, che tradizionalmente si svolgeva nel cortile antistante il Comando di via Galilei, si sposta infatti nel cuore della città per una festa aperta a tutti, a cui, insieme ad autorità, volontari, cittadini del Controllo di vicinato, sono invitati grandi e piccini.

Dalle 9.30, nell’area espositiva con ingresso da corso Canalgrande, allestita nel corridoio centrale dei Giardini e di fronte alla palazzina Vigarani, i visitatori potranno vedere mezzi e strumentazioni tecnologiche in dotazione alla Polizia locale di Modena, come vetture e motocicli di servizio, il furgone Infortunistica e gli strumenti di controllo della circolazione, il sistema di videosorveglianza mobile Cerbero e l’Unità cinofila, e operatori della Polizia locale saranno a disposizione per spiegazioni ed informazioni.

Nell’area espositiva ci sarà anche l’Ufficio mobile della Polizia locale con i materiali informativi relativi al Controllo di Vicinato. In distribuzione anche opuscoli con consigli e raccomandazioni contro le truffe e i raggiri, il corretto utilizzo dei monopattini e delle biciclette. All’iniziativa parteciperà inoltre il Gruppo Volontari di Protezione Civile con un proprio stand.

Particolare attenzione sarà rivolta alla sicurezza stradale, anche con un’area a cura dell’Osservatorio regionale per l’educazione stradale con dispositivi a tema per sensibilizzare alla guida responsabile e una postazione gestita dagli operatori di Polizia locale con etilometro per sottoporsi volontariamente al test e simulatore di guida per capire i rischi della guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

La cornice dei Giardini ducali ospiterà inoltre una festa nella festa: in concomitanza con la cerimonia per l’Anniversario del Corpo, si svolgerà infatti l’evento conclusivo delle attività di Educazione stradale condotte da un nucleo dedicato (formato da un ispettore e 20 agenti volontari) negli istituti scolastici cittadini di ogni grado: dalle scuole d’infanzia agli istituti superiori. Alla festa sono invitati anche bambini e ragazzi coinvolti nei percorsi info-educativi durante l’anno scolastico 2024/2025.

Inoltre, nell’occasione e fino alle ore 14 i partecipanti alla festa della Polizia locale potranno visitare gratuitamente la mostra “Paradise Lost” allestita da Ago all’interno della Palazzina Vigarani (aperta il sabato dalle ore 11 alle 19); mentre l’area espositiva della festa rimarrà allestita fino alle 13.

Alla presenza delle autorità civili e militari cittadine e regionali, di rappresentanti dei Corpi di Polizia locale della provincia e con l’accompagnato musicale degli allievi del Liceo Sigonio, alle 11 prenderà il via momento celebrativo.

Ad aprire la cerimonia saranno gli interventi del sindaco Massimo Mezzetti, dell’assessora alla Sicurezza urbana integrata, Polizia locale, Coesione sociale, Politiche di genere, Integrazione e Cittadinanza, Volontariato e Terzo Settore Alessandra Camporota e del comandante della Polizia locale Alberto Sola.

A seguire, diversi operatori del Corpo riceveranno gli encomi del sindaco e gli elogi del comandante.

(22 maggio 2025)

