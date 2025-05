Tagli alle risorse per la viabilità provinciale, Mezzetti: “Scandalosi”

di Redazione Modena

Il sindaco Massimo Mezzetti interviene sui tagli del Governo alle risorse per la viabilità stradale provinciale.

“I tagli del Governo denunciati dal presidente Braglia sulle risorse per la viabilità provinciale sono scandalosi e, come sindaco di Modena, mi preoccupano molto perché si traducono anche in mancata sicurezza per le strade e i ponti. Evidentemente, al ministro Matteo Salvini la sicurezza stradale interessa veramente poco come ho già evidenziato oggi in relazione alla mancata omologazione dei velox che si potrebbe sanare se ce ne fosse la reale volontà. E’ necessaria una reazione da parte di tutti i livelli di governo perché in ballo c’è un reticolo stradale su cui ogni giorno si muovono decine di migliaia di persone che hanno il diritto di farlo in sicurezza”.

(20 maggio 2025)

