A “Ne Vale la Pena” arriva Maurizio Bartoletti

Musica e spettacolo, costume e cultura: c’è tutto nel Festival di Sanremo. E proprio lo spettacolo televisivo più seguito negli anni è al centro dell’incontro con il giornalista e conduttore Marino Bartoletti che sarà all’auditorium Loria di Carpi mercoledì 12 marzo, alle 20.45, nell’ambito della rassegna “Ne vale la pena”. L’ingresso alla serata è libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Celebre giornalista sportivo, Bartoletti è anche un grande esperto di musica e, in particolare, della storia del Festival di Sanremo, per il quale è stato giurato, opinionista e anche selezionatore delle canzoni in gara. In dialogo con il giornalista Pierluigi Senatore, curatore della rassegna, Bartoletti presenta i due libri che ha scritto sulla manifestazione, “Almanacco del Festival di Sanremo” e “Il festival degli dei” (entrambi editi da Gallucci nel 2024). Nel primo libro, l’autore racconta tutte le edizioni, dalla prima nel 1951 fino a quella del 2024, in una storia ricca di aneddoti, atmosfere, curiosità e colpi di scena. “Il festival degli dei” è, invece, un’invenzione: una versione “paradisiaca” della manifestazione a cui partecipano insieme tutte le leggende del festival, da Domenico Modugno a Mia Martini, da Lucio Dalla a Rino Gaetano, da Enzo Jannacci a Mango a Pierangelo Bertoli e tanti altri.

“NE VALE LA PENA”

presenta

MARINO BARTOLETTI

Mercoledì 12 marzo, alle 20.45, all’auditorium Loria via Rodolfo Pio 1 – Carpi (MO)

ospiti della serata

Beppe Carletti de I Nomadi

e

Paolo Belli

conduce Pierluigi Senatore

(11 marzo 2025)

