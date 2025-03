Al Teatro delle Passioni “Strangers in The Night”

Strangers in the Night è la nuova creazione firmata da Jos Baker, Linus Jansner e Carlo Massari, in scena venerdì 14 alle ore 21.00 e sabato 15 marzo alle 19.00 al Teatro delle Passioni di Modena, nell’ambito del focus di drammaturgia fisica CARNE, curato dalla coreografa Michela Lucenti.

Nel 2024 si è celebrato il centenario della morte di Franz Kafka e C&C Company, attiva nella scena italiana e internazionale, ha scelto di rendere omaggio allo scrittore con un lavoro ispirato a uno dei suoi romanzi più famosi, La metamorfosi.

Lo spettacolo si iscrive perfettamente nel percorso artistico della Compagnia e in quello del coreografo e performer Carlo Massari, impegnato da anni nella ricerca di nuovi linguaggi performativi e multidisciplinari.

Strangers in the Night indaga con ironia e profondità la sottile linea che separa realtà e finzione, onestà dell’essere e ruolo da interpretare, “azione concreta” e pantomima.

Come sopravvivere al vuoto, a sé stessi e alla solitudine? Questa è la domanda che solleva la pièce, nata con l’intento di combinare una forma di realismo a una scrittura tragicomica che invita lo spettatore a riflettere con uno humor nero e pungente.

La poetica compositiva porta in scena con sarcasmo il tema della sconfitta, della decadenza in attesa di una rinascita, della caduta che precede (forse) l’agognata risalita.

C&C si identifica come progetto di creazione e sviluppo di un linguaggio artistico indirizzato verso un’indagine fisica e drammaturgica, in stretta relazione con alcune tematiche sociali contemporanee. Caratterizzata da un lavoro privo di sovrastrutture, C&C si interessa alla profondità delle relazioni interpersonali, con l’obiettivo di portare la verità sul palco attraverso un linguaggio profondamente fisico che consente al pubblico di sentirsi rappresentato dentro la sua universalità. La Compagnia, nata nel 2011, mostra sin dagli esordi una vocazione per l’ibridazione tra danza e teatro fisico con altri linguaggi performativi. Sono ricorrenti le creazioni che prevedono il coinvolgimento delle comunità con cui la Compagnia entra in contatto instaurando un dialogo in grado di potenziare il progetto artistico.

Strangers in the Night

co-creazione e interpretazione Jos Baker, Linus Jansner, Carlo Massari

ideazione e progettazione Carlo Massari

script di Jos Baker

in collaborazione con Martina La Ragione, Chiara Osella

musiche originali e composizione sonora Andreas Moulin

direzione tecnica Francesco Massari

costumi Chiara Defant

produzione Associazione Culturale Sanpapié

co-produzione Oriente Occidente, Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, Transart Festival con il sostegno di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale e con il contributo di Assessorato alla Cultura – Regione Emilia-Romagna e MIC Ministero della Cultura

(11 marzo 2025)

