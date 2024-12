Modena, scompare Anna Mucciarini. Il cordoglio del Sindaco

Il sindaco Massimo Mezzetti esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Anna Mucciarini, storica dipendente del Comune di Modena e segretaria di sette sindaci, con un ricordo affidato anche alle sue pagine social.

“Anna non c’è più. Anna Mucciarini è stata per tanti sindaci di Modena molto di più di una segretaria particolare. Era una mamma accudente anche quando la sua età era troppo precoce per esserlo di sindaci più anziani di lei. Sempre affidabile, sempre presente e sempre puntuale nel risolvere qualunque problema. In un certo senso lei era il Comune. L’ho conosciuta appena arrivato a Modena e subito era diventata il mio punto di riferimento per qualunque consiglio avessi bisogno riguardo alla vita del Comune. Avrei voluto fossimo entrambi più giovani per vivere oggi insieme la mia esperienza di sindaco. Sarebbe stata preziosa in quest’avventura. Le mie più sentite condoglianze ai suoi familiari”.

(28 dicembre 2024)

