A Vignola arriva Red Canzian con “Centoparole per raccontare una vita

Le parole hanno il potere di emozionare, aiutarci a crescere, farci soffrire o placare i dolori dell’anima. In ognuna di esse si nasconde un mondo affascinante e complesso, che cambia e si trasforma a seconda del momento e del sentimento che viviamo. Red Canzian ha scelto cento parole, quelle che sente più sue, dando a ognuna un’interpretazione del tutto personale e raccontando quali ricordi rievocano, quanto hanno influito sulla sua crescita, sul suo modo di essere e di intendere la vita stessa. Un’occasione per fare un bilancio personale e professionale, in cui lo storico bassista dei Pooh allarga lo sguardo agli eventi che ha vissuto sul palco e fuori, ai valori che lo ispirano, agli affetti nei quali trova rifugio e riparo e ai progetti che coltiva incessantemente con instancabile entusiasmo. Ma il suo desiderio, con questo libro, è soprattutto quello di arrivare al cuore oltre che alla testa del lettore, per coinvolgerlo in riflessioni ed emozioni profonde, attraverso suggestioni che inducono a sognare, credere e osare, sempre con passione, per provare a trovare un nuovo significato alla parola domani.

Red Bruno Canzian (Quinto di Treviso, 30 novembre 1951) inizia a suonare la chitarra a tredici anni e a diciotto incide il suo primo disco con il suo gruppo d’esordio, i Capsicum Red. Nel 1973 entra a far parte dei Pooh, con i quali, a oggi, ha tenuto più di 3.000 concerti in tutto il mondo. Nel 1986 viene insignito, insieme ai suoi compagni di viaggio, dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana dal Presidente Francesco Cossiga. Ambientalista convinto, è stato per anni ambasciatore attivo del WWF. Compositore, produttore e coach per altri artisti, dipinge e ama scrivere. Questo è il suo quinto libro. Nel 2022 ha debuttato con Casanova Operapop, un vero e proprio kolossal di teatro musicale da lui composto, prodotto e realizzato con l’aiuto di tutta la sua famiglia.

Domenica 24 novembre alle ore 17.00

Sala dei Contrari della Rocca di Vignola (MO)

RED CANZIAN

presenta

“CENTOPAROLE per raccontare una vita” Ed. Sperling&Kupfer

Dialogherà con l’autore Pierluigi Senatore di Radio Bruno

L’evento è organizzato da AVIS Vignola, Libreria dei Contrari e Associazione Dentro ai Libri.

(23 novembre 2024)

