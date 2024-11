Contro la violenza, al Teatro Storchi in scena un processo per stalking

Lunedì 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne viene celebrata a Modena in diversi momenti di riflessione, a partire dall’approfondimento previsto nella seduta del Consiglio comunale, e con l’appuntamento alle 21 al Teatro Storchi, dove studenti e studentesse del liceo Sigonio portano in scena la simulazione di un processo per un caso di stalking tra adolescenti.

Una vittima, un imputato, sette testimoni, tre giudici, un Pubblico Ministero, un avvocato di parte civile, un avvocato difensore e tanti spettatori. Questi gli elementi che comporranno il processo simulato unico nel suo genere, che trasformerà il palcoscenico dello Storchi in un’aula di tribunale, per raccontare una vicenda giudiziaria tra adolescenti, dolorosa ma purtroppo reale. La rappresentazione conclude un percorso formativo, promosso dal Comune di Modena, assessorato alle Pari opportunità, che ha coinvolto studenti e studentesse sotto la guida di Giuliano Fusco, presidente del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali, e Mirella Guicciardi, coordinatrice della Commissione pari opportunità del Cup. A introdurre ragazzi e ragazze nei meccanismi di un processo penale sono stati Ester Russo, presidente della sezione penale del Tribunale di Modena, Lucia De Santis, sostituta procuratrice della Procura della Repubblica di Modena, gli avvocati Marco Augusto Pellegrino e Chiara Scaglione, del Foro di Modena, che saranno anche sul palco dello Storchi, nei loro ruoli.

La simulazione, realizzata in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Ert / Teatro nazionale, si pone l’obiettivo di condurre sia i ragazzi protagonisti sia gli spettatori verso una maggiore consapevolezza di quanto la violenza sulle donne impatti non solo sulla vita di chi la subisce ma anche dei responsabili e delle persone che stanno loro intorno.

La serata di lunedì sarà aperta dai saluti del sindaco Massimo Mezzetti e del presidente di Ert Giuliano Barbolini. Sarà presente anche la preside del liceo Sigonio Cristina Mirabella e, a conclusione dello spettacolo, una studentessa racconterà il significato dell’esperienza laboratoriale realizzata.

Anche il Consiglio comunale celebra la Giornata contro la violenza sulle donne nella seduta del Consiglio di lunedì 25 novembre: dalle 16, sono in programma gli interventi del sindaco Massimo Mezzetti, del procuratore Luca Masini, di Barbara Bertolani, referente accoglienza del Centro antiviolenza della Casa delle donne contro la violenza di Modena.

Sempre lunedì 25 novembre, alle 15, presso Cnh Modena sarà inaugurata una panchina rossa contro la violenza di genere. Dalle 15 alle 19, la Casa delle donne di Modena sarà aperta per far conoscere la sua attività e le associazioni che ospita. Sarà anche possibile visitare la mostra di disegni della fumettista Pat Carra che con grande umorismo, attraverso i suoi disegni esplora la violenza contro le donne, il maschilismo, gli stereotipi di genere. Alle 17.45, alla Biblioteca Rotonda la presentazione del libro “La colpa è mia” di Andrea Donaera.

Gli appuntamenti fanno parte del calendario di iniziative “Mai più violenza sulle donne” promosso, come ogni anno, in collaborazione con il Tavolo comunale per le pari opportunità e la non discriminazione.

(23 novembre 2024)

