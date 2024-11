Le congratulazioni del Sindaco Mezzetti al neo-presidente dell’ANCI Manfredi

“Il nuovo presidente Gaetano Manfredi inizia il suo lavoro in un momento delicato per i Comuni, alle prese con i tagli ingiusti che il Governo ha già operato e con quelli della prossima legge di bilancio che speriamo, anche tramite l’azione dell’Anci, possano essere ridimensionati. I Comuni chiedono autonomia per poter incidere meglio nella vita dei propri cittadini ma si trovano di fronte a un Governo fortemente centralista. Come sindaco di Modena, città con una grande tradizione democratica e orgogliosa della propria storia, faccio i migliori auguri al nuovo Presidente e gli garantisco la massima collaborazione”.

Così il Sindaco di Modena Mezzetti a commento dell’elezione di Manfredi a presidente dell’ANCI.

(20 novembre 2024)

