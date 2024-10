Mostra Dalì, promozione legata alla Ghirlandina per l’ingresso alla mostra

Un coupon sconto per l’ingresso alla mostra “Nella mente del maestro”, dedicata a Salvador Dalì, ai visitatori che salgono in Ghirlandina. È la campagna promozionale che lega la mostra allestita nell’ala nuova di Palazzo dei Musei alla Torre simbolo della città e del sito Unesco di Modena e che prende il via oggi, martedì 2 ottobre.

I visitatori della Ghirlandina riceveranno un segnalibro che dà diritto a una riduzione da 10 a 7 euro del biglietto d’ingresso alla mostra delle opere del maestro spagnolo. I coupon, tremila per questa prima fase (2.500 in italiano e 500 in inglese), saranno validi fino al termine dell’esposizione il 6 gennaio 2025.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Modena, Servizio Promozione della città e Turismo in collaborazione con Dalì Universe, organizzatrice della mostra che è curata da Beniamino Levi. Creato in occasione del Festival Filosofia a tema Psiche, il percorso espositivo propone una selezione di opere, tra sculture, litografie, acqueforti e fotografie che testimoniano lo stretto legame tra il metodo surrealista, di cui Dalí è stato uno dei principali esponenti, e la rivoluzione psicanalitica.

Tra le decine opere in mostra alcuni classici dell’iconografia dell’artista, come l’orologio molle della “Danza del Tempo II” o la “La Lumaca e l’angelo” opera profondamente legata a Sigmund Freud, spesso raffigurato anche in modo esplicito come nell’acquaforte “Psicoanalisi: Freud” di cui verrà esposto anche la lastra originale incisa da Dalí.

“Proseguiamo nell’impegno di rendere Modena una città in grado di attrarre sempre di più un turismo di qualità – afferma l’assessore alla Cultura e al Turismo Andrea Bortolamasi – che vede nella valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e culturale uno degli elementi caratterizzanti. I numeri di accesso alla Ghirlandina, i primi risconti sulla mostra di Dalì e l’interesse per la nuova ala del Palazzo dei Musei testimoniano che valorizzare la cultura e la creatività non solo come elementi caratterizzanti la nostra comunità ma come vettori per la promozione del territorio è quella giusta”.

Nel 2024, da gennaio al 29 settembre sono salite sulla Ghirlandina 51 mila 512 persone, con punte in agosto (5.267 ingressi) e in settembre (6.805 ingressi). E anche la mostra di Dalì ha suscitato un grande interesse: nella settimana del Festival Filosofia si sono registrati quasi 6.400 visitatori ai quali se ne sono aggiunti un altro migliaio nella settimana successiva.

Da questa settimana, oltre alle visite guidate per gli adulti, a Palazzo dei Musei hanno preso il via le visite guidate dedicate ai gruppi delle scuole, curate dalla responsabile di Dalí Universe Education Eleonora Fietta, con diverse attività correlate alla mostra. Sono già più di cinquanta le classi che parteciperanno (per prenotare: eleonora.fietta@daliuniverse.com).

La mostra è allestita nell’ala nuova di Palazzo dei Musei, con ingresso da viale Vittorio Veneto ed è visitabile dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 19.30; domenica e festivi dalle 10 alle 19; 25 e 26 dicembre orario ridotto (9.30-12.30). Chiusura temporanea dal 3 all’8 novembre e chiusura 31 dicembre e 1 gennaio: Il biglietto intero costa 10 euro, 7 euro il ridotto (studenti, insegnanti, 16-18 anni e 65-79 anni), gratuito per 0-15 anni, over 80, fasce protette e persone con disabilità.

(2 ottobre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata