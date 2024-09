Grandezze & Meraviglie, 27° Festival Musicale Estense 2024. In scena l’Ensemble vocale e strumentale Dulcedo

di Redazione Spettacoli

Giovedì 19 settembre alle 21 nella Rocca di Vignola Grandezze & Meraviglie propone “Donne di Grazia e di Maestà: canti d’amor sacro e amor profano di compositrici barocche”, un concerto tutto femminile, omaggio all’eccellenza di quelle donne che hanno saputo imporsi in un tempo e in ambienti che erano di esclusivo appannaggio maschile. Si tratta di un saggio delle originali e sorprendenti testimonianze delle musiche composte in Italia da musiciste del Seicento, ancor oggi non abbastanza valorizzate. La maggior parte di queste compositrici era aristocratica, con qualche rara eccezione. Molte prendevano i voti e diventavano monache. Hanno scritto testi, composto e fatto ascoltare le loro opere raffinate e di notevole valore artistico, trovando non solo i mezzi per comporle, ma anche per pubblicarle.

Nel concerto si sente il respiro virtuosistico della veneziana Barbara Strozzi, figlia adottiva del poeta e librettista Giulio; la parola tradotta in onda viva di suono dalla fiorentina Francesca Caccini, figlia del grande Giulio. Potremo poi apprezzare l’abilità compositiva delle monache: la nobile Isabella Leonarda, “La Musa di Novara”; l’aristocratica orsolina Maria Xaveria Peruchona; Donna Chiara Margarita Cozzolani (“Chiara di nome, ma più di merito”) e l’ardente benedettina Caterina Assandra.

L’ensemble vocale e strumentale Dulcedo è un’emanazione del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Vicenza, uno dei primi in Italia a rilasciare titoli accademici in discipline riguardanti la musica antica. Coordinato da Lia Serafini, docente di Canto rinascimentale e barocco, sviluppa temi attinenti al mondo musicale del Sei e del Settecento, coinvolgendo cantanti e strumentisti appassionati alla musica d’insieme. Lia Serafini, soprano, è nata proprio a Vicenza, dove ha impresso le sue radici musicali studiando pianoforte, canto e tecniche riguardanti l’equilibrio del corpo e del respiro.

Il Festival gode del sostegno e del patrocinio di: FUS (Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero della Cultura), Regione Emilia-Romagna, Comuni di Modena, Sassuolo e Vignola, Università degli Studi Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Bologna, Diocesi di Modena e Nonantola, Fondazione di Modena, Fondazione di Vignola.

(17 settembre 2024)

