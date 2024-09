All’Informagiovani test-day per hiv, epatite C e sifilide

All’Informagiovani di piazza Grande a Modena, sabato 14 settembre, dalle 17 alle 20, sarà possibile eseguire il test per Hiv, epatite C e sifilide e avere informazioni sulle malattie trasmesse sessualmente.

Torna, infatti, in occasione del Festival Filosofia il Test Day, l’iniziativa intitolata “Proteggi l’amore, Aids e non solo”, giunta alla 12ª edizione, che ha l’obiettivo di sensibilizzare sui rischi connessi alle malattie a trasmissione sessuale. Il test day è un’iniziativa del Comune dei Modena, dell’Azienda Usl di Modena e dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con le associazioni di volontariato.

Per informazioni www.comune.modena.it/informagiovani e www.helpaids.it.

Per sottoporsi al test, che viene eseguito gratuitamente e in forma anonima, sarà sufficiente presentarsi senza prenotazione all’Informagiovani e un infermiere eseguirà il prelievo del sangue garantendo la privacy di chi si sottopone all’esame. L’esito verrà inviato via email.

Infermieri professionali, medici e volontari saranno disponibili, inoltre, per chiarire ogni dubbio sulla infezione Hiv e sull’Aids, e per fornire informazioni su prevenzione, cura e assistenza. All’interno dell’Informagiovani sarà anche disponibile materiale informativo sulle malattie che si trasmettono sessualmente e sui servizi di prevenzione, diagnosi e cura presenti a Modena e provincia.

Il prossimo appuntamento con il Test day sarà sabato 30 novembre sempre all’Informagiovani, in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids.

(12 settembre 2024)

