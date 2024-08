Al Festivalfilosofia una mostra su Salvador Dalì

Un viaggio tra arte e psiche “Nella mente del Maestro” è ciò che propone la mostra dedicata a Salvator Dalí che verrà inaugurata a Modena, nella nuova ala del Palazzo dei Musei, in occasione del Festivalfilosofia, in programma da venerdì 13 a domenica 15 settembre e dedicato, appunto, a Psiche. La mostra rimarrà poi aperta fino a gennaio.

L’allestimento, curato da Beniamino Levi, presidente di Dalí Universe, con il patrocinio del Comune di Modena, propone una selezione di opere, tra sculture, litografie, acqueforti e fotografie che testimoniano lo stretto legame tra il metodo surrealista, di cui Dalí è stato uno dei principali esponenti, e la rivoluzione psicanalitica. Tra le decine opere in mostra alcuni classici dell’iconografia dell’artista, come l’orologio molle della “Danza del Tempo II” o la “La Lumaca e l’angelo” opera profondamente legata a Sigmund Freud, spesso raffigurato anche in modo esplicito come nell’acquaforte “Psicoanalisi: Freud” di cui verrà esposto anche il master originale inciso da Dalí.

La convenzione tra Comune di Modena e Dalí Universe è stata approvata nei giorni scorsi dalla giunta su proposta dell’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi. “La nuova ala del Palazzo dei Musei – sottolinea Bortolamasi – si dimostra uno spazio d’interesse e appetibile, su scala nazionale: l’interesse di Dalí Universe, che ha scelto la nostra città lo dimostra. Vogliamo continuare su questo percorso: lavorando in rete tra i diversi istituti culturali e valorizzando anche il nostro patrimonio, mantenendo però la disponibilità ad accogliere proposte di qualità, che guardano a Modena come punto di interesse per mostre e momenti espositivi in dialogo con le attività culturali del territorio, come avviene con il Festivalfilosofia”.

Beniamino Levi, gallerista, critico d’arte e presidente di Dalí Universe, è un curatore e imprenditore che ha attraversato decenni di movimenti artistici stringendo sodalizi significativi con numerosi artisti, tra i quali spicca senz’altro Salvador Dalí di cui era amico e che affiancò nello sviluppo e nella creazione delle sue opere scultoree. Alle opere del maestro Levi ha dedicato un Museo permanente fondato a Parigi e un museo a Bruges. Beniamino Levi, inoltre, è il fondatore della piattaforma Lart Universe (Levi Art), dedicata alla commercializzazione e promozione di artisti affermati ed emergenti.

La mostra durante i tre giorni del festival si potrà visitare a ingresso gratuito dalle 9 alle 23 (domenica fino alle 21), mentre dopo il festival rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2025, tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 (chiusura temporanea dal 3 all’8 novembre, 31 dicembre e 1 gennaio, orario ridotto, 9.30-12.30, 25 e 26 dicembre).

