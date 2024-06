Il Sindaco Mezzetti alle manifestazioni contro i femminicidi

di Redazione Politica

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti partecipa alla manifestazione contro i femminicidi in programma sabato 15 giugno, alle 17, in piazza Torre. L’iniziativa è stata promossa da numerose associazioni e forze politiche in occasione dell’ennesimo femminicidio nel quale è stata assassinata Anna Sviridenko, dottoressa in Medicina nucleare e specializzanda in Radiologia con Unimore.

Mezzetti parteciperà anche all’iniziativa promossa dalle associazioni della Casa delle donne in programma lunedì 17 giugno, alle 18.30, in piazza Grande.

“È necessario fare di più, a tutti i livelli, dal nazionale al locale, per prevenire questi crimini – ribadisce Mezzetti – ed è importante sensibilizzare l’opinione pubblica affinché cessi questa mattanza nei confronti delle donne. Anche per questo, lo sottolineo con dolore, ho deciso di partecipare convintamente alle due manifestazioni di sabato e lunedì come mie prime uscite pubbliche in qualità di sindaco”.

(14 giugno 2024)

