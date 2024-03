In Consiglio Comunale la Giornata Internazionale della Donna

Ci sono soprattutto storie di detenute nell’intervento di Caterina Liotti, del Centro documentazione donna di Modena, in Consiglio comunale, che dedica la seduta di giovedì 7 marzo alla Giornata internazionale della Donna. In programma, anche i chiarimenti sulla vendita a privati della sede storica Inps a Modena, tre delibere e alcune mozioni.

I lavori dell’Assemblea sono convocati nell’aula consiliare e sono trasmessi in diretta streaming sul sito del Comune (www.comune.modena.it/il-governo-della-citta). La seduta inizia alle 15 con la risposta del sindaco Gian Carlo Muzzarelli all’interrogazione “Sfratto Inps di Modena” presentata da Lega Modena.

Dopo l’appello, alle 15.15, l’Assemblea ha in programma la trattazione di tre delibere. La prima, illustrata dal sindaco Muzzarelli, riguarda l’accettazione con beneficio d’inventario di un’eredità, le altre due, illustrate dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli, la cui trattazione è subordinata all’ok della commissione consiliare, sono: permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un albergo diffuso e di un ristorante in stradello Bonaghino, lo schema di convenzione per un intervento di edilizia residenziale sociale di attuazione privata in via Zini.

Alle 17.30 l’Assemblea dedica un’iniziativa alla Giornata internazionale della Donna, curata, appunto, da Caterina Liotti, del Centro documentazione donna di Modena. Il focus è sul libro “No Name. Il carcere negli occhi delle donne”, che racconta il progetto “(Ri)comincio da me”, realizzato all’interno del carcere modenese di Sant’Anna nel 2023, e la mostra di opere delle detenute “(In)curabile bellezza. Donne che fanno comunità”.

A seguire, l’Assemblea discute quattro mozioni, a partire dal documento “Modena zerosei costruire il futuro: il sistema integrato prosegua e implementi il percorso di qualità nel contesto dei servizi educativi dei nidi e dell’infanzia” (presentata dal Pd).

I titoli delle altre mozioni sono: “Modifiche alle regole procedurali per il conferimento della cittadinanza onoraria” (Movimento 5 stelle); “Sviluppare aree verdi e sportive attrezzate e libere per favorire l’attività sportiva e l’aggregazione dei cittadini” (Europa Verde-Verdi); “I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono patologie complesse che richiedono cura e servizi assistenziali dedicati e continui” (Pd, Sinistra per Modena, Modena Civica, Euorpa Verde-Verdi e Movimento 5 stelle).

(6 marzo 2024)

