Iniziativa filo-russa a Modena. Muzzarelli: “Nessun sostegno”

“Il Comune di Modena non sostiene in alcun modo iniziative che offrono una lettura filo-russa del conflitto in corso in Ucraina che ha avuto origine, lo voglio ribadire ancora una volta, con l’invasione nel 2022 da parte della Russia”. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli respinge con fermezza ogni tentativo di strumentalizzazione dell’appuntamento annunciato per il 20 gennaio in una sala civica di un Quartiere della città noleggiata per l’occasione da un’associazione culturale.

“Non c’è alcun patrocinio del Comune – aggiunge Muzzarelli – e nessuna forma di sostegno, tantomeno economica, a questo appuntamento per il quale l’associazione ha sottoscritto l’impegno previsto dal regolamento comunale a condividere i valori sanciti dalla Costituzione e dalla Repubblica Italiana e, segnatamente, il divieto di professare e/o praticare ideologie e comportamenti fascisti e razzisti. Un impegno che auspichiamo venga rispettato pienamente”.

Il sindaco, inoltre, ricorda come l’Amministrazione comunale sia impegnata nell’accoglienza dei profughi ucraini e, insieme a tante associazioni del territorio, in iniziative a favore della pace.

Informa un comunicato stampa del Comune di Modena pubblicato integralmente.

(4 gennaio 2024)

