Paga minima a 9 euro? Neanche a parlarne. Le opposizioni tolgono le firme

Per Foti la Legge era utile “per andare sui telegiornali” così loro l’hanno affossata per andare sui telegiornali, quelli amici perché l’ordine del capo supremo di Fdi vieta di partecipare a trasmissioni ritenute nemiche. Ecco così il governo del popolo alla prova del popolo. Niente salario minimo a meno che non si stralci la dizione salario minimo. E tutto salta in aria.

Interessa a lor Signorie? Nemmeno un po’. Un governo muscolare governa coi muscoli, mica con la politica e nemmeno per chi li ha votati. Loro governano per gestire il potere non per il paese. Le opposizioni? Molto simbolo – strappati i fogli in aula da Conte, il pacato “Vergogna” di Schlein” – e poco costrutto, ma impareranno. Del resto quando il mondo del lavoro veniva devastato loro avrebbero potuto evitarlo e non l’hanno fatto. Ora facciamo opposizione ma entrambi, maggioranza e opposizione, dovranno capire che ci si parla o questo paese, già leggerissimamente fottuto, non avrà uscita.

Non è giusto mettere tutti sullo stesso piano, dite? Certo. Ma sono le azioni che contano, anche se non ci piacciono, quelle che ci fanno capire che non si esce dal recinto dello scontro frontale. E tutti conoscono abbastanza la politica per sapere che non serve a niente, ma persistono.

(5 dicembre 2023)

