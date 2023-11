Incidente in strada Contrada in città, morto un 24enne

Un giovane 24enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 21.40 di martedì 14 novembre in strada Contrada. Il giovane, residente a Modena, stava procedendo in direzione del centro città quando, giunto nei pressi dell’incrocio con via Campestre, ha perso il controllo della Fiat Punto che conduceva. Il veicolo è terminato contro la recinzione di un’abitazione collocata sulla sinistra rispetto al senso di marcia e il 24enne è stato sbalzato dall’abitacolo, riportando ferite gravissime che ne hanno causato il decesso.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha avviato gli accertamenti, ancora in corso, sulle cause del sinistro; saranno analizzati anche i filmati delle telecamere di video-sorveglianza comunali collocate in strada Contrada. Per permettere lo svolgimento dei rilievi è stato necessario chiudere alla circolazione per circa un’ora il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente. Presenti anche i vigili del fuoco e il 118.

(15 novembre 2023)

