Emilia-Romagna protagonista in Giappone: seconda regione esportatrice nel Paese del Sol Levante con il 23% della quota nazionale

Laemiliano-romagnola protagonista in Giappone. E con lei le, i, idi un territorio che rappresenta il cuore agroalimentare del Paese. Una vera e propria festa del gusto, che oggi è stata celebrata anella sede dell’in occasione del lancio della. Primo appuntamento di una serie di iniziative che accompagneranno ladella Regione in corso, oltre che nella capitale, nelle Prefetture difino al 18 novembre. E che oggi è stata contrassegnata da altri due importanti appuntamenti: l’incontro con lee il. Iniziative accomunate da un unico obiettivo: rafforzare l’interscambio economico e la collaborazione con un Paese tra i più avanzati e che appresenta la terza economia mondiale. Cogliendo anche le opportunità – in termini di riduzione delle barriere doganali – legate all’accordo di partenariato economico sottoscritto tra Giappone e Ue nel 2019. “Il Giappone apprezza il Made in Italy e il nostro Paese è già oggi il primo in Europa per volume di esportazioni alimentari. Per la Food Valley e per i suoi prodotti, che sono un’eccellenza assoluta, le opportunità sono straordinarie e noi vogliamo coglierle al fianco dei nostri produttori, sostenendo anche in questo modo la rinascita di quei territori che sono stati così duramente colpiti dall’alluvione- ha sottolineato il presidente della Regione,-. Non solo nell’agroalimentare, ma anche in campo industriale, della ricerca e della scienza. Consapevoli delle grandi opportunità che uno Stato come il Giappone può offrire al nostro sistema regionale dell’innovazione, alla rete delle nostre imprese avanzate, ai centri di ricerca, alle università. Per spingere su crescita e lavoro”.E’ infatti partito il conto alla rovescia per la nuovasuche nascerà al Tecnopolo di Bologna, nel cuore della. Dopo l’annuncio ufficiale arrivato nel giugno scorso, una nuova importante tappa nel percorso che porterà entro la metà del 2024 all’avvio delle attività della prestigiosa istituzione internazionale. L’occasione è stata l’con, il rettore della, che proprio nel giugno scorso a Bologna ha firmato l’accordo con il Governo italiano, la Regione, la Città Metropolitana di Bologna e l’Università di Bologna per l’avvio della nuova Facoltà,Il Rettore Marwala ha confermato la piena disponibilità a completare un progetto che ci riempie di orgoglio, uno straordinario risultato che rafforza il ruolo della Data Valley dell’Emilia-Romagna quale piattaforma europea e internazionale nel campo della ricerca e dell’innovazione, della scienza e del supercalcolo- ha affermato-. Le nostre le Reti regionali dei Tecnopoli, dell’Alta Tecnologia e dell’Alta Formazione, il supercomputer Leonardo e il Data Center del Centro Meteo europeo già presenti al Tecnopolo di Bologna, rappresentano traguardi importanti degli investimenti fatti nel digitale e nelle nuove tecnologie negli anni scorsi e che aumentano la capacità attrattiva della nostra regione rispetto a studenti, ricercatori e docenti di tutto il mondo. Ringrazio il Governo che ha riconosciuto il valore del nostro progetto, l’Università delle Nazioni Unite e il Rettore Marwala. Un impegno comune per una scienza al servizio dell’uomo, in grado di governare le grandi sfide che abbiamo davanti, a partire dal contrasto al cambiamento climatico, e promuovere uno sviluppo equo e sostenibile”. All’iniziativa, insieme al presidente Bonaccini e all’assessore regionale allo Sviluppo economico,, l’ambasciatore d’Italia a Tokyo,, l’assessore regionale all’Agricoltura e agroalimentare,, il presidente di Cineca e Ifab, la Fondazione internazionale sui big data voluta dalla Regione,le quattro Università emiliano-romagnole:. Ad avanzare la proposta per portare l’Università dell’Onu a Bologna con una nuova Facoltà attiva sui temi del cambiamento climatico è statala stessa, proposta poinella 78^ seduta, a fine 2022. Il nuovo Istituto UNU – che utilizzerà il supercalcolo, ie l’avrà comeeopererà nel contesto accademico che comprende tutti gli Atenei con sede in Emilia-Romagna. Potrà inoltre contare sul sostegno dele dellaProtagonisti tutti i territori,, con i prodotti, i vini, le aziende, i Consorzi di tutela dei prodotti tipici Dop e Igp. Per un settore chee a, vale complessivamenteed è la, dopo la meccanica e la meccatronica. E che ha nel Giappone, già oggi uno dei suoi principali canali di sbocco extraeuropei. Una serata che ha visto l’apertura di una, uno dei prodotti simbolo del Made in Emilia-Romagna, in una degustazione, a cura di, in cuisono stati presentati in preparazioni ispirate alla, il pasto della tradizione giapponese che include tante piccole portate. Una passerella delle eccellenze regionali a beneficio di quasi un centinaio traSiamo la regione con il più alto numero di indicazioni geografiche DOP e IGP in Europa, ben 44- ha sottolineato l’assessore all’Agricoltura e agroalimentare,-. Parliamo di. Tutte eccellenze che dobbiamo continuare a produrre, proteggere e promuovere. Il Giappone è un Paese molto attratto dai prodotti italiani, conosce il nostro cibo e i suoi cittadini dimostrano grande consapevolezza e interesse verso i prodotti buoni, di qualità e sicuri del Made in Italy. Il nostro obiettivo è promuovere le DOP e le IGP dell’Emilia-Romagna assieme ai Consorzi e alle imprese agroalimentare che saranno con noi in missione per aprire sempre maggiori opportunità e consolidare quelle esistenti, anche in vista di Expo 2025 che si terrà a Osaka”. Su un valore complessivo nazionale di circa, con una quota del 23,4% e oltre. La provincia che esporta di più è quella di Bologna (47,9%), seguita da Modena (29%). Ma ci sono significativi margini di crescita per tutte le nostre filiere. Come ha ricordato l’assessore allo Sviluppo economico,, all’iniziativa con il. Un incontro nella sede dell’Ambasciata, alla presenza dell’ambasciatore,, per fare il punto con i rappresenti di, presente anchesulle prospettive dell’economia giapponese, gli scambi commerciali Italia-Giappone; le attività di promozione e assistenza alle imprese. “Con una popolazione di 125 milioni di abitanti e un reddito pro-capite tra i più elevati in assoluto- ha spiegato– il Giappone rappresenta un partner commerciale di primaria importanza per una regione come la nostra vocata all’export, prima in Italia per quota di esportazioni pro capite. E come Regione siamo al fianco del nostro sistema produttivo per cogliere al meglio questa opportunità. Creare occasioni di scambio, di collaborazione, lavoro comune in ambito economico e accademico, puntando su ricerca e innovazione, questo deve essere il nostro obiettivo”. Temi che sono stati al centro dell'incontro con alcune delle principali imprese emiliano-romagnole con sede produttiva, filiali o investimenti in corso nel paese del Sol Levante. Realtà di primo piano come ladi Bentivoglio (Bo), prima azienda italiana ad aprire una filiale in Giappone dopo l'Olivetti, e ladi Imola. Passando per. E ancora:(Castel San Piero Terme – Bo),(Lugo-Ra);(Modena);(Modena).