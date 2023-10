In municipio festa a sorpresa per i 90 anni di Beppe Zagaglia

Festa a sorpresa in Municipio, con torta di compleanno, per Beppe Zagaglia che oggi, giovedì 5 ottobre, ha compiuto 90 anni. Zagaglia, “fotografo dilettante” come lui stesso si definisce sui biglietti da visita, è stato accolto nella sala di Rappresentanza del Palazzo comunale di prima mattina dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli insieme al vicesindaco Gianpietro Cavazza e all’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi.

Nel fargli gli auguri per i suoi brillanti novant’anni, il sindaco Muzzarelli ha ringraziato Zagaglia, “un modenese doc, per tutto quello che ha fatto, che sta facendo e che farà per promuovere la cultura modenese partendo dalle sue radici, con opere che aiutano a far capire com’è Modena in profondità”. Il fotografo, infatti, è ancora in piena attività e, come ha raccontato in questa occasione, sta facendo progetti per il futuro e lavorando a un documentario sulla cucina e sui piatti tipici modenesi da raccontare, come è il suo stile, con un taglio appassionato e ironico.

