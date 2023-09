Il Dondolo, online “La Casa studio di Cesare Leonardi”

“La casa studio di Cesare Leonardi” di Andrea Cavani è la nuova pubblicazione del Dondolo, la casa editrice digitale del Comune di Modena diretta da Beppe Cottafavi, che si può già scaricare gratuitamente dal sito della stessa casa editrice (www.ildondolo.it) oppure dalla piattaforma MediaLibraryOnLine (www.medialibrary.it).

Salgono così a 72 i titoli nel catalogo del Dondolo, strumento per promuovere scrittura e lettura grazie ai vantaggi del digitale.

Andrea Cavani è un architetto tra i soci fondatori dell’associazione Archivio Leonardi, fondata nel 2010 da allievi e collaboratori di Cesare Leonardi con l’obiettivo di conservare, divulgare e approfondire i suoi studi e i suoi progetti.

La pubblicazione rappresenta la prima uscita di una nuova collana dedicata a “Case, architetture, itinerari” e anticipa simbolicamente il prossimo appuntamento, in programma per sabato 30 settembre alle 11.30, con la visita guidata alla casa-studio di Leonardi di via Emilio Po nel Villaggio artigiano di Modena Ovest (per informazioni e prenotazioni www.visitmodena.it).

Cesare Leonardi si trasferì alla fine degli anni Ottanta nella piccola casa-officina e la ampliò per realizzare il suo studio di architettura e l’abitazione di famiglia. Lo spazio di lavoro non aveva l’aspetto tradizionale di uno studio di architettura, poiché allo spazio dedicato alla progettazione e al disegno, si univano spazi volti alla costruzione di plastici, prototipi di design e sculture in legno, con tanto di seghe, metri, avvitatori, frese, per Leonardi “attrezzi del mestiere” al pari di matite, pastelli, righe e squadre.

(18 settembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata