Viabilità a Modena. Divieti di sosta nelle vie Saragozza, San Geminiano e Canalino

Dalle ore 6 di lunedì 2 dicembre alle 17 di sabato 7, per consentire lo svolgimento di un intervento privato, sarà vietata la sosta, con rimozione, su entrambi i lati nelle vie Saragozza, San Geminiano e via Canalino da via Mascherella a via San Geminiano. Sarà comunque sempre garantito l’accesso ad attività e proprietà laterali.

Sono in vigore fino alle 17 di sabato 7 dicembre, inoltre, anche divieti di sosta, con rimozione, nell’area parcheggio antistante la Stazione piccola in piazza Manzoni.

(30 novembre 2024)

