Grandezze & Meraviglie presenta “Digi-Miti d’oggi, la tecnologia come nuova religione (e ritualità)”

Giovedì 28 novembre Grandezze & Meraviglia torna alle ore 17 all'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti con Massimiliano Panarari che presenta "Digi-Miti d'oggi, la tecnologia come nuova religione (e ritualità)", quinto incontro interdisciplinare a ingresso libero dei Linguaggi delle arti, dedicati a Mito e Rito.

Il noto e brillante sociologo analizza come le tecnologie digitali hanno ampiamente travalicato la dimensione tecnica da tempo, e su come hanno sempre posseduto una valenza taumaturgica e “magica”. Solo che adesso la loro pervasività nella vita quotidiana rende tale dimensione più lampante. E ne fa quelli che, per parafrasare il linguista e semiologo francese Roland Barthes, appaiono gli autentici “miti d’oggi”, da analizzare e decrittare per i simbolismi che evocano nella collettività e per l’impatto che hanno sulle vite liquide dell’individuo della postmodernità. A cominciare, per l’appunto, da una tecnologia che assume i tratti di una nuova religione della salvezza, con una propria teologia e un ramificato apparato rituale (e molti tratti di fondamentalismo).

Massimiliano Panarari Panarari è professore di Sociologia della comunicazione presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, nonché docente di Comunicazione politica presso l’Università Luiss di Roma e di Storia del giornalismo presso l’Università Bocconi di Milano. È editorialista de La Stampa, collabora con L’Espresso e Il Venerdì di Repubblica. È specialista e consulente di comunicazione pubblica, politica e aziendale, e di scienza dell’opinione pubblica; si occupa delle tecniche e delle strategie della cultura comunicativa attraverso le sue manifestazioni, contraddizioni e derive, analizzando i modelli sociali, politici e culturali della nostra contemporaneità. Tra i suoi libri: L’egemonia sottoculturale. L’Italia da Gramsci al gossip (Torino 2010); Elogio delle minoranze. Le occasioni mancate dell’Italia (con Franco Motta, Venezia 2012); Poteri e Informazione. Teorie della comunicazione e storia della manipolazione politica in Italia (1850-1930) (Firenze 2017); Uno non vale uno. Democrazia diretta e altri miti d’oggi (Venezia 2018); La credibilità politica. Radici, forme, prospettive di un concetto inattuale (con Guido Gili, Venezia 2020). Il ciclo si tiene in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, l’Università di Modena e Reggio e l’Università di Bologna.

Giovedì 28 novembre, ore 17

MODENA, Sede Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti

Corso Vittorio Emanuele II, 59

Ingresso libero

DIGI-MITI D’OGGI

La tecnologia come nuova religione (e ritualità)

con Massimiliano Panarari (UniMoRe)

Possibilità di prenotazione del posto a sedere tramite canali ufficiali di Grandezze & Meraviglie. Possibilità di seguire in diretta streaming l’incontro tramite sito di Grandezze & Meraviglie.

