“Sguardi Civici” su San Faustino. Mostra al Direzionale ’70

di Redazione Modena

La bocciofila e la polisportiva, l’antica chiesa dei santi Faustino e Giovita e la chiesa nuova, il gruppo rionale fascista Gino Tabaroni e l’edilizia del Ventennio, i canali, l’acquedotto e la periferia storica. E poi, officine, laboratori, industrie, i luoghi di ritrovo, il villaggio operaio Martinelli e il complesso “Fort Alamo”, il Direzionale 70 e Palazzo Europa. E infine, le fotografie degli album di famiglia dei residenti che raccontano la vita e non solo la storia del quartiere San Faustino.

C’è tutto questo nella mostra fotografica “Sguardi civici sul quartiere San Faustino” che ha inaugurato oggi, venerdì 18 ottobre, al Direzionale 70, e che si potrà visitare a ingresso libero fino al 18 gennaio 2025 nella piazza al primo piano, nella terrazza Franco Cosimo Panini al secondo e in un immobile al nono piano dove vengono proiettate in video immagini con in sottofondo interviste (quest’ultima sezione è visitabile solo con visite guidate). È possibile partecipare a visite guidate con partenza alle 15.30 dalla terrazza Franco Cosimo Panini nelle giornate di sabato 26 ottobre, sabato 16 novembre (con un laboratorio di tipografia a cura di Officina Typo), venerdì 29 novembre, venerdì 13 dicembre e sabato 11 gennaio). Per gruppi numerosi è possibile concordare ulteriori momenti (per informazioni è possibile consultare la pagina dedicata del sito istituzionale, email settore.cultura@comune.modena.it, telefono 059 2032792).

La mostra, curata da Silvia Sitton, Francesco Fantoni e Rossella Ruggeri, si suddivide nei diversi settori “Sguardi di famiglia”, che espone le foto provenienti dagli album di famiglia dei circa trenta residenti che hanno risposto alla call comunale, “Sguardi civici”, con un repertorio di foto storiche provenienti da diversi fondi e archivi, “Nuovi sguardi” con le immagini scattate nel corso dell’estate, dalle fotografe Chiara Fossati, Barbara Rossi e Martina Simonato (che hanno vinto la selezione indetta dal Comune nell’ambito del progetto “Media Arts” sostenuto da Fondazione di Modena). “Sguardi zenitali” con le foto aeree che documentano le trasformazioni dell’area e “Osservatorio” sui panorami. Nel loro complesso le immagini raccontano le trasformazioni del quartiere San Faustino, nella zona sud ovest della città, cresciuto attorno alla via Giardini fuori da quella che, nel primo Novecento, era porta San Francesco, e che negli anni ha visto nascere anche edifici avveniristici come il complesso del Direzionale 70 e del Modena Due.

La mostra, realizzata in collaborazione con la Polisportiva San Faustino, fa parte del progetto “Sguardi Civici”, promosso dal Comune in collaborazione con Biblioteca civica di arte e architettura Luigi Poletti, Archivio storico, Fondazione Modena Arti Visive nell’ambito delle attività di Modena Città Creativa Unesco per le Media Arts con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

È un progetto volto a realizzare un’indagine storica, etnografica e fotografica sui quartieri per comporre nel tempo la mappa della città, lavorando sul duplice piano della storia urbana e delle Media Arts.

La mostra espone una selezione del materiale raccolto, disponibile in versione integrale sulla piattaforma digitale di Sguardi civici. La piattaforma prevede la possibilità di fare ricerche per elementi geografici, tipologia di documento, temi e parole chiave, dando agli utenti la possibilità di attivare contenuti integrativi con cui arricchire la conoscenza della città e rendere il suo patrimonio culturale sempre più vivo e aperto.

Il primo capitolo di “Sguardi civici” ha riguardato il centro storico della città, con una mappa digitale di oltre duemila immagini, frutto delle foto scattate da Paolo Monti nel 1973, online sulla piattaforma https://monti.comune.modena.it.

(18 ottobre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata