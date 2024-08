La comunità del Bangladesh con gli studenti del paese e il nuovo corso. La manifestazione in immagini

In una Modena che non è difficile immaginare deserta, in una piazza Matteotti che non è difficile immaginare rovente, con la politica cittadina rappresentata dalla vicesindaca Maletti e dall’ex sindaco Muzzarelli ad appoggiare l’associazione bengalese, e con i cittadini così impegnati a sapersi buoni da non perdere tempo in atti di partecipazione moltitudinari, si è tenuta la manifestazione della comunità del Bangladesh di Modena della quale vi offriamo uno spaccato in immagini.

Ringraziamo per gli invii l’associazione Sylhety-Bangladeshi Associazione Modena e Provincia মদেনাবাসী সিলেটিরা এবং বাংলাদেশীরা, che ci tiene informati sulle loro attività a Modena e provincia.



(11 agosto 2024)

