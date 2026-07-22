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Attentato Modena. Morta la donna tedesca investita. Il cordoglio del presidente de Pascale e della Giunta regionale

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"Enorme dolore e tristezza per tutta la comunità dell’Emilia-Romagna. La nostra profonda gratitudine e riconoscenza alla famiglia, che rispettando la sua volontà ha acconsentito alla donazione degli organi" [.....]

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Attentato Modena. Morta la donna tedesca investita. Il cordoglio del presidente de Pascale e della Giunta regionale

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“Una terribile notizia, che ci riempie di tristezza. Tutta l’Emilia-Romagna si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia in questo momento di profondo dolore”.
È il cordoglio espresso dal presidente della Regione, Michele de Pascale, a nome dell’intera Giunta regionale, per la morte della donna tedesca di 55 anni investita nel corso dell’attentato a Modena lo scorso 16 maggio, deceduta questa mattina dopo essere stata ricoverata in condizioni critiche nella Terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna, poi trasferita nello stesso reparto dell’Ospedale Civile di Baggiovara.

“Avevamo sperato tutti che ce la potesse fare, nonostante le sue condizioni fossero apparse subito molto gravi- afferma il presidente-. I professionisti dei nostri ospedali hanno fatto tutto il possibile per salvarla, con competenza, dedizione e grande impegno. A loro va il nostro ringraziamento, così come a chi è intervenuto fin dai primi momenti per prestare soccorso e garantire le migliori cure”.

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“La nostra profonda gratitudine e riconoscenza- aggiunge de Pascale– vanno anche alla famiglia della signora, che rispettando la sua volontà, con un gesto di straordinaria umanità e generosità, ha espresso il consenso alla donazione degli organi. Una scelta che porta in sé, in un momento così tragico, una luce di speranza”.
Il presidente de Pascale ha inviato una lettera di cordoglio anche all’ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Thomas Bagger.

 

 

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(22 luglio 2026)

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