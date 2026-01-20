Polizia Locale di Modena in Festa: “Al servizio di tutti”

Sicurezza urbana per contribuire a garantire una ordinata e civile convivenza. Polizia amministrativa, stradale, giudiziaria e partecipazione alla pubblica sicurezza. Contrasto al degrado, allo spaccio, alla violenza e alle truffe; presidio del territorio con l’incremento dei servizi appiedati e con un piano articolato di controlli nei parchi e nei luoghi di maggiore aggregazione, oltre che con pattugliamenti, uffici mobili e con l’unità cinofila. E, a supporto delle attività di contrasto, repressione e indagine, un sistema di videosorveglianza cittadino che conta oggi più di 500 telecamere. Grande attenzione alle problematiche correlate alla devianza giovanile, che ha portato allo sviluppo di un apposito piano di controllo per la sicurezza alle scuole, e l’impegno per garantire una movida sostenibile e lo svolgimento in sicurezza di eventi e manifestazioni.

Nella mattinata di martedì 20 gennaio, giornata del patrono della Polizia locale San Sebastiano, l’assessora alla Sicurezza urbana integrata e Polizia locale Alessandra Camporota insieme al sindaco Massimo Mezzetti e al comandante della Polizia locale Alberto Sola, salutando la rappresentanza di operatori schierati in piazza Grande, ha ringraziato le donne e gli uomini del Corpo per l’impegno svolto a servizio dell’intera comunità modenese.

“Le giornate di festa servono per fermarsi un attimo a fare il punto sul lavoro svolto. I dati presentati dal comandante parlano chiaro: la nostra è una Polizia locale presente sul territorio, che riesce ad adattarsi rapidamente alle numerose e diversificate richieste della comunità – ha detto Camporota – La Polizia locale è il riferimento di tutti, dalla semplice informazione alla richiesta di aiuto. Protagonista al pari delle Forze dell’ordine in tema di sicurezza urbana integrata e sicurezza stradale, opera con professionalità in tutti gli ambiti in cui è impegnata. Questo sarà l’anno in cui l’organico verrà rinforzato, con 25 assunzioni che andranno a dare respiro a tutti coloro che, in questi mesi, hanno portato avanti le attività necessarie con notevole contributo personale. E a coloro che si accingono a prepararsi per il concorso, dico che lavorare al servizio della comunità non si fa solo per mestiere, ma occorre avere dedizione, spirito di sacrificio e altruismo”.

La mattinata è quindi proseguita con la deposizione di una corona di alloro al Sacrario dei Caduti presso la Ghirlandina, prima della Santa Messa celebrata in Duomo. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili e militari della città.

