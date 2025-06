Il Gramellini del sabato al 3,7%; oltre 6milioni e 400mila tifosi guardano il 5-0 all’Inter

Il sabato sera televisivo porta a La7 con In Altre Parole un bottino di 713.000 spettatori (3.9% di share), con un professor Zagrebelski in gran spolvero in una delle tante interessanti conversazioni con il conduttore.

E mentre subito dopo sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 374.000 spettatori con il 2.4%, con un Marco Travaglio le cui ardite tesi sono sempre meno ascoltabili, se non dal fun club, scopriamo una finale di Champions League PSG-Inter che sigla 6.424.000 spettatori con il 35.1% (primo tempo a 6.364.000 e il 33.9%, secondo tempo a 6.487.000 e il 36.4%), che si godono, si fa per dire, il 5-0 per i francesi.

Poi il sito Davidemaggio.it snocciola una serie di ascolti imbarazzanti su tutti i canali che testimoniano che l’estate è la morte della televisione.

(1 giugno 2025)

