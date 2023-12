Giuseppe Valditara ha scelto le tre garanti per il progetto “Educare alle Relazioni”. Sono Anna Paola Concia, Paola Zerman e suor Anna Monia Alfieri

Il ministro Valditara ha deciso che a guidare il suo progetto di educazione alle relazioni nelle scuole sarà l’ex deputata PD Anna Paola Concia, nel ruolo di coordinatrice affiancata da Paola Zerman, avvocata dello Stato e Suor Anna Monia Alfieri rappresentante del Consiglio nazionale scuola della Cei.

Anna Paola Concia ha guidato per lungo tempo la battaglia per l’approvazione delle Unioni Civili in Italia, battaglia persa in prima battuta anche per gli innumerevoli ostacoli che proprio il PD seminò sul cammino dell’approvazione della Legge.

Il ministro ha confermato: “Ho deciso di scegliere tre donne di provenienza culturale molto diversa come garanti del progetto che abbiamo definito e avviato come ministero dell’Istruzione al termine di un ampio confronto” quindi snocciola i nomi della prescelte.

Bisogna avere pazienza, domani avranno qualcos’altro su cui vomitare odio. — anna paola concia (@annapaolaconcia) December 8, 2023

(8 dicembre 2023)

